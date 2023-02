Los Bush de boda en México

Fiel a sus orígenes mexicanos, Lizzie Andrews, una reconocida dermatóloga afincada en Nueva York e hijastra de Neil Bush, eligió la Ciudad de México para contraer matrimonio con su ahora esposo, Kevin Joseph.

La boda celebrada el sábado 25 de febrero se llevó a cabo en el Antiguo Colegio de San Ildefonso, por lo que muchos miembros de la dinastía Bush viajaron a nuestro país para estar presentes en el enlace.

Lizzie Andrews es hija de la mexicana María Manases, hoy María Bush, quien trabajó como voluntaria en la Fundación de Alfabetización Barbara Bush Houston dirigida por Barbara Bush, una de las primeras damas más queridas de Estados Unidos. Ahí María conoció a Neil con quien se casó en 2004.

María Bush nació en nuestro país pero se crió en Carolina del Norte donde se casó en 1988 con su primer esposo el empresario petrolero, Robert Andrews, y padre de sus tres hijos Lizzie, Robert y Thomas.

Tanto los hijos de Neil Bush, Lauren, Pierce y Ashley, así como los de María, mantienen una excelente relación, la mejor prueba de ellos es que volaron de Estados Unidos a México para acompañar a Lizzie en su gran día.

Pero no sólo la crema y nata de la política norteamericana hizo acto de presencia, también otro miembro de una de las firmas de moda más importantes del mundo no se perdió esta fiesta, nos referimos al hijo del mismísimo Ralph Lauren, David Lauren, quien está casado con Lauren Bush, hija de Neil. La joven pareja aprovecharon de este viaje a nuestro país al máximo pues al día siguiente de la boda, se les vio en el Museo Frida Kahlo en Coyoacán, la nuera de Ralph Lauren es una gran admiradora de la pintora mexicana y no perdió detalle de nada.

Sabor mexicano

El Antiguo Colegio de San Ildefonso, este museo ubicado en el Centro Histórico y que fue construido en 1583, se veía espectacular la noche del sábado pasado ya que fue adornado con cientos de lámparas colgantes en forma de estrellas, un estilo típicamente mexicano, destacando antes que nada la hermosa artesanía nacional. Por supuesto tampoco faltaron los mariachis que amenizaron la velada hicieron cantar a más de un invitado con todo y caballitos de tequila en mano.

La novia lució un vestido con cuello halter y falda amplia en color blanco roto con aplicaciones en pedrería y satín.

Los novios, los invitados y por supuesto los Bush disfrutaron de un noche en donde cada detalle dejaba claro que estaban en suelo mexicano, un deseo hecho realidad para la novia que honró sus raíces.

El gusto de los Bush por las mexicanas

No es ningún secreto que los hombres de una de las familias más poderosas de Estados Unidos, los Bush, tiene fascinación por las mexicanas.

Ahí está Jeb Bush quien se casó con Columba Garnica Gallo originaria de León Guanajuato, y a quien conoció en 1970 cuando en un intercambio de verano de la Phillips Academy de Andover, donde estudiaba Jeb, enviaron a su grupo a la ciudad de León para construir una escuela en un pequeño pueblo llamado, Ibarrilla.

La pareja tuvo tres hijos George Prescott, Noelle y John Ellis. El que fuera gobernador de Florida (199-2003) incluso se llegó a convertir al catolicismo para poder casarse con Columba.

Por otro lado, la boda de Neil quien se dedicó al mundo de los negocios, y María Bush en 2004 en Houston, Texas, también acaparó los titulares ya que ambos eran casados cuando se conocieron, el pleito con Sharon, primera esposa de Neil fue por demás polémico ya que María era su amiga.

Después de los Kennedy, los Bush son una de las dinastías más importantes en el mundo de la política de Estados Unidos. Esta saga dio nada más y nada menos que dos presidentes, el primero, el patriarca, George H.W. Bush, de 1981 a 1993. Y el segundo, fue su primogénito George W. Bush de 2001 a 2009, ambos con dos periodos presidenciales