Los detalles de la duodécima edición de Starlite desde Marbella

Por Verónica Benjumeda

La duodécima edición del evento más importante benéfico en España, celebrado en la localidad malagueña de Marbella, congregó a un gran número de rostros conocidos que aportaron su granito de arena a las diferentes fundaciones que forma la Starlite Festival.

Paloma Cuevas, ex mujer del torero Enrique Ponce, Georgina Rodríguez, novia de Cristiano Ronaldo, Javier Banderas, hermano del afamado actor español y el cantante español Bertín Osborne, fueron algunos de los premiados Starlite Gala 2021

Los cantantes José Mercé, Carolina Cerezuela y Jaime Anglada, Marta Sánchez y el jerezano Juan Peña fueron los encargados de poner la nota musical a la velada.

Desde hace nació el Festival Starlite, una gala solidaria, la más importante del año, de la mano de Sandra García San Juan y Antonio Banderas como grandes anfitriones, reunieron a un gran número de reconocidas personalidades del mundo empresarial, social, cultural y económico con un único objetivo, apoyar a la Fundación Starlite.

INVITADOS

Uno de los primeros en llegar a la gala fue el actor Antonio Banderas que lo hizo conduciendo su propio coche junto a Sandra García-San Juan. Con un look completamente desconocido, con barba y mucho más delgado, lo hizo sin la compañía de su novia, la holandesa Nicole Kimpel, que no pudo estar presente debido a la reacción que le había provocado la vacuna contra la Covid 19, así es que “estoy de Rodríguez”, dijo bromeando el actor español.

“12 años, Sandra. Si lo hubiéramos pensado esa mañana que viniste a mi casa de Los Ángeles a proponérmelo no lo habríamos creído. Sabíamos que necesitábamos subvención para nuestros objetivos fundacionales, pero todo lo que nos marcamos saltó por los aires cuando estalló la Covid 19, ¿qué podíamos hacer con los fondos? Empezamos a trabajar con los sanitarios, que no tenían equipo de protección. No digo esto para ponerme medallas, sino para que sepáis que las aportaciones que hacéis sirven para algo. Somos un granito de arena que se puede convertir en contagioso”, platicó Antonio Banderas antes de dar paso a su hermano Javier, conocido familiarmente como ‘chico’, del que Banderas se siente muy orgulloso por lo implicado que está en la Fundación Lágrimas y Favores, de la que es presidente el propio actor y director su hermano y fue una de las fundaciones premiadas de la noche.

Banderas se mostró muy feliz pues el próximo mes de septiembre llegará a su Málaga natal su hija Stella del Carmen, fruto de su relación con la actriz Melanie Griffith, de la que platicó maravillas y de la que se siente muy orgulloso de ella de la que dijo que tenía mucho que aprender.

“Mi hija terminó sus estudios narrativos y se viene a vivir a trabajar a Málaga conmigo donde dirigiré e interpretaré un musical y es ahí donde Stella del Carmen estará de segunda ayudante de dirección. Mi hija tiene una opinión que a mí me interesa. Ya en noviembre rodaré ‘Indiana Jones’, donde haré de bueno”.

Tan espontáneo y divertido con la prensa firmó junto a la fundadora de la Starlite, Sandra García- San Juan, un Ford Mustang blanco que horas después se subastó y se adjudicó por 48.000 euros ( 1.133.067.59 pesos mexicanos).

El actor español más internacional de todos los tiempos platicó de lo mucho que le había dado pensar en la pandemia.

“Jamás había estado sólo y me pase 74 días en la más absoluta soledad. Durante todo ese tiempo pensé mucho, estar sólo contigo mismo, pero también estuve en contacto con mucha gente. Trabajamos con sanitarios a los que proporcionamos material sanitario que a todos les faltaba. Fueron momentos inolvidables. Proporcionamos respiradores a los hospitales y los exportamos a países como Perú o Bolivia. No digo esto para ponerme medallas, sino para que sepáis todos que un granito de arena por pequeño que se aporte es muy bueno. Hay que cumplir objetivos fundacionales y éticos con el mundo que nos tocó vivir”.

La gala, presentada por la modelo argentina Valeria Mazza y la periodista española Luján Arguelles, tuvo algún que otro colaborador sobre el escenario como el actor español Iván Sánchez, Bertín Osborne, varios humoristas españoles, y un sinfín de anécdotas, pujas curiosas e interesantes y muchos premiados.

Paloma Cuevas, ex mujer del diestro Enrique Ponce, Georgina Rodríguez, novia del jugador portugués Cristiano Ronaldo, Bertín Osborne fueron, entre otros, algunos de los premiados por formar parte de diferentes fundaciones que ayudan a los más pobres o a niños con deficiencias y sobre todo están muy implicados con los más pequeños con escasos recursos económicos.

Georgina, con un espectacular vestido palabra de honor de lentejuelas en verde, firmado por el diseñador Ali Karoui y espectaculares joyas de Chopard, está muy involucrada en la infancia.

Forma parte de algunas fundaciones como Banco de Alimentos, Nuevo Futuro y la Fundación Sfera. La novia del astro del fútbol portugués, emocionada por recibir este premio, quiso agradecer a los organizadores haber pensado en ella.

“Es un honor que me hayan entregado este galardón hoy y estoy muy feliz y contenta. Pido mucha salud para todos y que todos hagamos un mundo mejor”. La anécdota de la noche la puso la propia Georgina que al salir el cantante Beret al escenario, del que es fiel seguidora, se quedó en la pista acompañándole, micrófono en mano, cantando la canción ‘Si por mi fuera’ junto a él”.

Otra de las premiadas fue Paloma Cuevas. Igualmente la ex mujer del torero se mostró muy emocionada y dedicó su premio a sus padres y a mis hijas. “Este aplauso es para los niños porque es maravilloso ver como con tan poco se consigue la sonrisa de un niño”, platicó emocionada Paloma Cuevas que lució un elegante vestido en blanco de la diseñadora Rosa Clará, con la que colabora.

Bertín Osborne, premiado por su Fundación Bertín Osborne, lanzó un claro mensaje a todos los políticos. El cantante que tiene un niño, Kike, con problemas cerebrales manifestó que las fundaciones no existirían si los gobiernos no se gastasen el dinero en mamarrachadas. “Es un tema muy serio y ya está bien, los políticos tienen que hacer algo”. El artista fue otro de los encargados de poner la nota musical al evento interpretando una emotiva canción ‘No puedo estar sin ti’ que hizo levantar al público de sus asientos.

EL MENÚ

Servido por el catering Goyo y que oscilaba entre los 750 y los 1000 euros (17,702.44, 23,603.25 pesos mexicanos) estuvo compuesto por una entrada de ensalada de langostinos de Sanlúcar sobre membrillo de manzana verde, acompañada de algas wakame, gel de mandarina y yuzu, esparrago blanco, papaya, tobiko wasabi, caviar de trucha, brotes frescos y tártara de nueces, seguido de un Lingote de lechal malagueño en su jugo con bombones de verdura infusionados en Té verde, papillote de zanahoria baby y espuma de patata con agua de coco y un postre estrella ‘Bosque Encantado’ que era un original macetero de Chocolate Gold con bizcocho de zanahoria, toffee, crumble, bizcocho de sifón de pistacho, tierra de chocolate y flores comestibles acompañado de helado cítrico de melocotón de Viña.

SUBASTA STARLITE

Lo más divertido e interesante de la noche fueron las pujas que se hicieron para recaudar fondos que se destinan a los proyectos solidarios de Fundación Starlite y de Fundación Lágrimas y Favores, contó con objetos y experiencias a disposición de los asistentes a través de la trepidante subasta en directo.

Un viaje por encima de la atmósfera ofrecida por EOS-X SPACE, que estuvo verdaderamente reñido por lo exclusivo del paquete que incluye estancia en Dubai y tratamiento de rejuvenecimiento celular, dos entradas para la masquerade ball de Venecia con dos noches de alojamiento incluidas; un retrato que el artista Mr. Dripping creó en directo para el ganador de la puja, o un capote pintado a mano por el torero francés Sebastián Castella , propiciaron algunos de los momentos más emocionantes de la gala.

El fin de la gala lo pusieron unos impresionantes fuegos artificiales y el público asistente interpretó el cumpleaños feliz al actor Antonio Banderas que el día 9 cumplirá 61 años. Desde Caras México nos sumamos a la felicitación. ¡Felicidades Antonio Banderas!