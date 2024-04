Los extraños mensajes que publicó William Levy en su cuenta de Instagram. ¿Llevan dedicatoria?

No es secreto que William Levy no la está pasando bien. Tras las recientes declaraciones de Elizabeth Gutiérrez que confirman que la pareja está separada, el actor cubano no ha dado declaraciones a ningún medio, solo se limitó a decir en sus redes sociales que en algún momento contará su versión de los hechos, pero hace poco, William publicó un par de extraños mensajes en su cuenta de Instagram que aún no sabemos a quién iban dirigidos.

Los extraños mensajes que publicó William Levy en su cuenta de Instagram

En sus historias de Instagram William Levy publicó dos extraños mensajes. Uno de ellos decía: “Cuando estás en la voluntad de Dios, no puedes ser bloqueado, obstaculizado, destruido o parado— cada intento solo trabajará a tu favor”.

En el segundo, el actor de “Café con aroma de mujer” fue más directo y tajante, " A mí solo me importan dos bocas: las de mis hijos que me dicen: ‘tranquilo papá'.

Si bien, ninguno de estos extraños mensajes que publicó William Levy en su cuenta de Instagram tienen una dedicatoria, es más que evidente que es una respuesta a todas las críticas y al hate que ha recibido después del escándalo que ha vivido tras su separación de Elizabeth Guitérrez.

Desde que se dieron a conocer algunos reportes policiacos que dejaron al descubierto altercados domésticos entre William y Elizabeth, ambos tomaron la decisión de vivir separados. Al actor de “Montecristo” se le ha ligado sentimentalmente con Samadhi Zendejas, su coestrella en “Ven a mí", pero ninguno de los dos ha afirmado la relación e, incluso, Samadhi ha negado en repetidas ocasiones que haya sido el verdadero motivo del divorcio de la estrella cubana y Elizabeth Gutiérrez.

