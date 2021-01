Los Obama reaccionan contra Trump por ataque de seguidores al Capitolio

El ex-presidente de los Estados Unidos y la ex-primera dama, Barack y Michelle Obama, reaccionaron ante los eventos del 6 de enero en el Capitolio a través de sus redes sociales.

A dos semanas de que el demócrata Joe Biden asuma la presidencia, y durante el conteo de votos electorales para asegurar su victoria, los seguidores del mandatario republicano Donald Trump tomaron el Capitolio. Los enfrentamientos dejaron un saldo de cuatro muertos y varios lesionados.

Tras un rally organizado por el presidente en Washington D.C. —donde reiteró teorías de conspiración falsas sobre un supuesto fraude electoral— miembros de Proud Boys, MAGA y otros grupos de la extrema derecha irrumpieron en el edificio por la fuerza mientras el Congreso estaba en sesión. Las imágenes revelaron un momento sin precedentes en la historia del país.

La violencia suscitada obligó al gobierno a instaurar un toque de queda hasta la mañana siguiente.

Entre las personalidades que se han pronunciado en contra del presidente Donald Trump y criticado su discurso —e incluso algunos que han pedido su remoción utilizando el recurso de la 25a Enmienda—, los Obama hicieron un comunicado a través de sus respectivas redes sociales.

Obama, fuerte crítico de la administración Trump, escribió: “La historia recordará, con razón, la violencia de hoy en el Capitolio, incitada por un presidente en funciones que ha seguido mintiendo sin fundamento sobre el resultado de una elección legal, como un momento de gran deshonra y vergüenza para nuestra nación”. Además, señaló la responsabilidad de medios como Fox News y el partido Republicano que han apoyado las falsas teorías.

Here’s my statement on today’s violence at the Capitol. pic.twitter.com/jLCKo2D1Ya

“Desde hace dos meses, un partido político y el ecosistema de medios que lo acompaña no ha estado dispuesto a decir la verdad a sus seguidores: que esta no fue una elección particularmente cerrada y que el presidente electo Biden tomará posesión el 20 de enero”, escribió Obama. . “Su narrativa de fantasía se ha alejado cada vez más de la realidad, y se basa en años de resentimientos sembrados. Ahora estamos viendo las consecuencias, aceleradas en un crescendo violento”.

“En este momento, los líderes republicanos tienen una opción clara en las cámaras profanadas de la democracia”, continuó. “Pueden continuar por este camino y seguir avivando los incendios. O pueden elegir la realidad y dar los primeros pasos para extinguir las llamas. Pueden elegir a Estados Unidos”.

Mientras tanto su esposa, la ex-primera dama Michelle Obama, también se pronunció al respecto, expresando su profunda desilusión por los hechos en el Capitolio. “Como todos ustedes, vi cómo un grupo —organizado, violento y enojado por haber perdido una elección— asediaba el Capitolio de los Estados Unidos,” escribió.

Like all of you, I’ve been feeling so many emotions since yesterday. I tried to put my thoughts down here: pic.twitter.com/9xzRvrpk7y

— Michelle Obama (@MichelleObama) January 7, 2021