Los regalos más extravagantes (y costosos) que dieron algunos famosos esta Navidad

Para esta Navidad, te presentamos cuatro de los regalos mas lujosos de los famosos en 2020. Realmente fuera de serie.

Sabemos que para ciertas celebridades el límite no existe. Y para hacer sentir amados a los suyos no hay nada para ellos como rayar en el lujo extremo… o en la excentricidad. Estamos por mostrarte algunos de los casos más extremos de “regalar alegría”. Considerando, obvio, algunos Rolex , autos vintage, vacaciones tropicales, sneakers Nike, bolsos Birkin de 11 mil dólares y vacas.

Vanessa Bryant gave Kim Kardashian a pair of the Nike Kobe 6 Protro 'Grinch' sneakers for Christmas 🔥 #KimKardashian #nike #VenessaBryant pic.twitter.com/DeoZLzcsJa

— Rachel (@RachelRyanRadio) December 22, 2020