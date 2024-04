Los tres hombres más ricos de México: ¿quiénes son y cómo amasaron sus fortunas?

Los empresarios que encabezan la lista de los tres hombres más ricos de México han consolidado su posición tanto como líderes dentro de la economía nacional, como figuras prominentes en el panorama financiero global.

En 2023, Carlos Slim, Germán Larrea y Ricardo Salinas Pliego experimentaron un notable aumento en sus fortunas, consecuencia de sus estrategias empresariales y su impacto en diversos sectores de la economía.

¿Quiénes son los tres hombres más ricos de México?

Carlos Slim, Germán Larrea y Ricardo Salinas Pliego se posicionaron como los tres hombres con mayor riqueza en México en 2023. Juntos, estos empresarios acumulan una fortuna que supera los 154,100 millones de dólares, cifra que representa un significativo porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) de México.

Carlos Slim

Carlos Slim Helú, con un patrimonio de 105,000 millones de dólares, lidera el ranking gracias a sus inversiones en un amplio espectro de sectores como telecomunicaciones, construcción, infraestructura, energía y finanzas.

Nacido en la Ciudad de México en 1940, de ascendencia libanesa-mexicana, Slim se graduó como ingeniero civil y construyó su imperio a partir de inversiones clave durante periodos de crisis económica en México. P

or varios años se ha mantenido como el magnate más acaudalado de México y, actualmente ocupa el octavo lugar a nivel mundial. Su fortuna se diversifica en empresas como Grupo Carso, América Móvil, Telmex, Grupo Financiero Inbursa y muchas más. Además, tiene participación en Estados Unidos a través de inversiones en The New York Times y Saks Fifth Avenue.

Germán Larrea

Germán Larrea Mota Velasco, con una fortuna que reflejó un crecimiento del 58,15% respecto al año anterior, se situó como el segundo hombre más rico de México. Presidente de Grupo México, la principal empresa minera del país, Larrea ha extendido las operaciones de su compañía a nivel internacional, ha diversificado su participación en sectores como el ferroviario y el transporte marítimo. Su fortuna se estima en 28,600 millones de dólares.

Ricardo Salinas Pliego

Ricardo Salinas Pliego completa el trío con un crecimiento del 26.41% en su riqueza, fundamentado en su rol como fundador y presidente de Grupo Salinas. Su conglomerado abarca importantes áreas como telecomunicaciones, medios de comunicación, finanzas y comercio especializado. Su patrimonio neto se calcula en 20,500 millones de dólares.

¿Cuánto dinero suma la fortuna de los hombres más ricos de México?

La suma total de las fortunas de estos tres empresarios asciende a 154,100 millones de dólares, lo que equivale al 11.3% del PIB mexicano. Este impresionante monto resalta el impacto económico y la influencia que estos líderes empresariales ejercen dentro y fuera de México.

Cada uno de estos hombres ha construido su riqueza a través de la diversificación de sus inversiones y la expansión de sus empresas a mercados internacionales. Además, han sabido aprovechar las oportunidades en momentos de crisis económica para consolidar y expandir sus emporios.

Carlos Slim, Germán Larrea y Ricardo Salinas Pliego además de que representan el pináculo de la riqueza en México, son una clara muestra de la habilidad empresarial para navegar y prosperar en un mundo económico complejo y en constante cambio.

Sus historias de éxito ofrecen lecciones valiosas sobre la importancia de la visión estratégica, la diversificación de inversiones y la capacidad para anticipar y adaptarse a las fluctuaciones del mercado.