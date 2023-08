Manuel Quintero nos habla sobre la importancia de crear contenido en redes sociales

“Desde hace ya un par de años, yo sentía que tenía algo dentro y eso me decía que necesitaba hacer algo que tuviera que ver con el emprendimiento. Sin embargo, yo esperaba ese momento perfecto para iniciar y no fue hasta después cuando me di cuenta que en realidad ese momento no existe, y que además sin darme cuenta, yo ya había empezado a emprender”, comentó Manuel al principio de la entrevista cuando le preguntamos sobre sus ganas de emprender para compartir con sus seguidores.

Manuel empezó con branding y construcción de sitios web, y aunque quería dedicarse a la ingeniería, no quería abandonar el tema de branding y logos. Al darse cuenta que más gente requería de su ayuda, fue cuando decidió comenzar a cotizar.



“Al darme cuenta de que por un lado estoy ayudando a gente, pero que además es una creación mía, es lo que me hizo querer continuar e incluso expandirlo. Desde ahí no he visto hacia atrás”, comparte.

Los proyectos de Manuel están principalmente enfocados a enseñar y ayudar a terceros, ya que el crecimiento personal, la superación y el aprendizaje son sumamente importantes para él. “Creo que el hacer algo debe de tener sentido, y por sentido me refiero a que trascienda o ayude a alguien. A la gente le gusta entretenerse y aprender cosas, entonces qué mejor si además puedes ayudar”, comenta.

Cortesía

El lanzarse a aprender es algo que puede causar miedo, inseguridad e incertidumbre. En palabras de Manuel, es una de las razones por las que mucha gente no se atreve, esto sin pensar que en el caso de si hacerlo, podrían tal vez cambiarle la vida a alguien.

El emprendedor también menciona que el contenido que comparte no es sobre cualquier tema, sino sobre aquello que él tiene conocimiento por lo menos básico y que le apasiona.

“Yo me puse a pensar y recordar esas veces que mis amigos me hablaban para pedirme un consejo sobre algo y sobre que tema. Hice entonces una lista de esas cosas y pensé: ‘ok ahora solo en vez de solo comunicar o impactar a gente de mi círculo cercano, voy a expandirlo”.

P:¿Qué es lo que has aprendido desde que empezaste con tus proyectos?

R: Algo que para mí es muy importante es el tema de la mejora continua. Siempre que creamos algo nuevo, por más que creamos que es perfecto, no quita el hecho de que es la versión 1. Siempre debemos de pensar que nada nos va a salir perfecto a la primera y que por eso, siempre debemos buscar mejorarlo. Por otro lado, el tema del feedback es también sumamente importante y de lo que se trata todo tu proyecto, de los errores se aprende.

En un mundo en el que todo pasa muy rápido, de manera simultánea y con la cultura de multitask a tope, Manuel explica que no siempre es posible aplicar ese mundo a cualquier proyecto.

“Hay veces que tienes que ponerte un freno y preguntarte cuál es la prioridad y lo posible a mejorar para poner toda tu concentración y tiempo en eso. Por ahora tengo un proyecto de marca de café, de personalización de tenis y pues más cosas que todavía no concreto pero eventualmente sucederán. El primero es un libro sobre el tema de idiomas para ayudar a la gente a que se le facilite aprender un nuevo idioma”.