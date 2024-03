Mar le abrirá a Gloria Trevi su gira por Estados Unidos. Esto fue lo que nos dijo (ENTREVISTA)

Este 15 de marzo será una fecha especial para Mar, pues será quien le abra el concierto de Gloria Trevi , una de sus artistas favoritas, en el mítico Radio City Music Hall de Nueva York, y lo seguirá haciendo durante las presentaciones de la cantante regia en Estados Unidos durante la gira “Mi soundtrack world tour”.

En esta entrevista para CARAS, Mar nos cuenta un poco más de lo que significa esta presentación para ella, de cómo fue que se dio esta colaboración con Gloria Trevi y de lo que viene en el futuro para ella.

Esto es lo que Mar tiene preparado para abrir los conciertos de Gloria Trevi

¿Qué tienes preparado para esta gira que estás haciendo con Gloria Trevi?

Esta gira tiene diferentes géneros bailables, es un show donde exploramos la música y nos divertimos en cada paso, será un concierto muy disfrutable para todos, serán seis canciones las que cantaré. Esta presentación en especial es muy importante para mí, cada público es muy diferente y tienen vibras distintas, pero la energía en Nueva York es muy especial porque las hay de todos tipos, hay mucha inspiración en cada rincón, este púbico va a ser muy especial porque es muy libre y muy auténtico.

¿Cómo se dio esta oportunidad con Gloria Trevi?

La conocí después de unos premios, yo iba a presentar uno de los galardones, pero por cuestión de los tiempos no pude hacerlo, de todas formas, ella me invitó a su camerino porque quería hablar conmigo, ahí mismo me invitó de la nada a abrirle su gira por Estados Unidos, fue algo inesperado y especial por la forma tan espontánea que lo hizo, todavía no puedo procesarlo, ha sido un día tan especial y lindo y me ha tratado tan bien, ella me inspira muchísimo, tiene una conexión tan poderosa con su público que quisiera yo tener algo parecido algún día.

¿Solo vas a abrir los conciertos de Gloria o van a cantar algo juntas?

Por el momento solo voy a abrir el show, pero quién sabe lo que pueda pasar en el futuro. Me encantaría hacer algo con ella más adelante, sería un honor para mí, ella me ha cobijado de una manera muy linda, ojalá y esté en mi destino.

Marco Antonio Solís es una de las máximas estrellas de la música mexicana, ¿cuál es el mejor consejo que te ha dado tu papá?

Disfrutarlo muchísimo, ser disciplinada y auténtica con lo que quiero compartirle al público, creo que ese es el consejo más importante que me ha dado.

¿Qué planes tienes después de esta gira?

Queiro mostrarles mucha música que ya tengo lista, seguir subiéndome a diferentes escenarios, eventualmente tener mi propia gira, pero lo más importante es mostrarles quién soy, con el tiempo podrán conocerme más.

¿Cómo compones tus canciones?

Siempre es un proceso diferente, en junio lancé un EP llamado “Colors of Love”, fue muy gratificante y natural porque traté de hacer un vínculo para ir más allá, los músicos no podemos forzar nada a la hora de componer, solo podemos abrir nuestro canales y conectarnos con un poder más alto, que es el amor, que a su vez, nos nutre con un poder todavía más grande, que es el arte.

¿Qué música escuchas?

Escucho de todo, pero admiro mucho a Rosalía, es una artista grandiosa y ha tenido un impacto enorme en mi vida, también a Juan Luis Guerra, Beyoncé, Aurora, la lista es larga, hay muchos artistas que han influenciado mi camino musical y algún día me gustaría colaborar con ellos.