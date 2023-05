Marco Pérez nos habla de su debut de luces en Aguascalientes

Previo a su debut en Aguascalientes el 30 de abril, platicamos con el joven novillero salamantino Marco Pérez, quien se sinceró sobre sus sueños en el toreo, pues a su corta edad se ha presentado en grandes plazas y ha dejado un gran sabor de boca, por lo que es una promesa de la tauromaquia.

“Empecé con 6 años porque mi padre fue novillero y luego se hizo banderillero; en un festival en Salamanca sufrió un percance y se retiró completamente del mundo del toro y él nunca me quiso introducir en el ambiente taurino, hasta que un año fuimos a los carnavales del toro de Ciudad Rodrigo, donde durante una semana hay muchos encierros, capeas y festivales, y tuve la suerte de prenciar un festival y me impactó mucho lo que sentí, y me apunté a la escuela taurina de Salamanca”, contó Marco sobre sus inicios en la tauromaquia.

Sin duda, Marco trae la afición en las venas por su padre y por esta razón recibe todo el apoyo de su familia. “Mis padres me apoyan en todo lo que hago y les estoy muy agradecido, aunque como va creciendo el tamaño del animal les da más miedo pero siempre me acompañan cuando toreo”.

Sobre su actuación en la Feria de San Marcos, expresó lo feliz que le hace torear en nuestro país y en una feria tan importante. “Me hace muchísima ilusión torear en la Plaza de Toros de Aguascalientes, el año pasado pude ver una corrida de toros y me gustó mucho la afición y el calor del público, además de que es una plaza muy bonita, y el verme anunciado este año en una feria tan importante me hace muy feliz. y estar acompañado de los maestros: Manzanares y Arturo Gilio, con una ganadería tan emblemática me hace muy feliz y me llena de ilusión”.

Asimismo, reveló qué representa para él torear junto a una figura del toreo como Manzanares. “Me pone muy contento porque es un torero al que yo admiro muchísimo, lo he seguido mucho, me parece que su concepto de toreo de clase y elegancia es un estilo al que me quiero parecer, por eso me fijo mucho en el maestro, es un placer que me acompañe en un día tan importante ya que es mi debut de luces”.

Sobre su concepto para torear confesó que no tiene uno en especial, “Siempre digo que de cada torero se puede aprender algo distinto y luego adaptarlo al concepto del toreo, de uno puedes tomar el valor, la técnica, la elegancia e introducirlos a tu estilo, no tengo un referente en especial”.

Finalmente, comentó cuál es su más grande sueño y hasta dónde quiere llegar en esta profesión. “Llegar a ser figura del toreo y hacer historia dentro del mundo de los toros, que la gente me recuerde siempre, también me haría muchísima ilusión llenar las plazas de gente joven”.

“México me hace mucha ilusión, pues es uno de mis países favoritos, no solo por su afición que es muy apasionada, sino también por lo que representa el país en la historia de los toros y por la forma de embestir de los animales que hacen que te puedas sentir mucho”.

“Voy a dar lo máximo de mÍ mismo para que todos salgan felices de la plaza con ganas de volver a verme”, concluyó.