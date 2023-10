María Violante promueve un estilo de vida para prevenir el cáncer de mama

Actualmente, el mundo está teniendo un despertar y cambio de consciencia respecto a los productos que introducimos a nuestro cuerpo, la forma en que nos alimentamos y el ritmo de vida que llevamos día con día. Bajo esta premisa, platicamos con María Violante, fundadora de los productos del cuidado de la piel, Remedios del Bosque, y quien nos cuenta sobre aquellos pequeños cambios que pueden tener una gran mejoría en nuestra salud y, por lo tanto, en nuestro futuro.

“En gran parte, el cáncer tiene que ver con la forma en que nos alimentamos, el nivel de fármacos que introducimos a nuestro cuerpo y, por supuesto, la salud en general, junto con otros factores. Sin embargo, mucha gente desconoce las raíces principales que causan esta enfermedad” comparte. De esta manera, nos deja ver que es mediante productos de cuidado básico y de uso diario como, sin imaginarlo, nuestra salud puede estar en riesgo, tales como un simple desodorante. “Nuestro cuerpo necesita sacar toxinas, el sudor es una forma totalmente normal en que nuestro cuerpo se deshace de ellas ya que, si no logran salir, estas pueden convertirse en nocivas” agrega.

Cortesía

Asimismo, el problema surge cuando usamos antitranspirantes, pues en la axila se encuentran las glándulas sudoríparas, muy cerca de las glándulas mamarias, por tanto, al bloquearlas, estas toxinas pueden dirigirse hacia el busto. Lo que María, de la mano de su firma propone es, si bien, no dejar de usar estos productos, apostar por aquellos que entiendan el funcionamiento del cuerpo y no dejen ningún tipo de residuo nocivo dentro de él. “La gente necesita entender que sudar no es algo malo, es algo natural que todos los seres humanos hacen.

Para finalizar, nos comparte una reflexión respecto a los implantes que considera conveniente mencionar. “Muchas conocidas me han dicho que cuando deciden quitarse los implantes, lo primero que recomiendan los doctores es usar desodorante natural para así poder expulsar microplásticos que hayan podido haberse quedado en su cuerpo. Pero, ¿por qué no cambiar la cultura y prevenir, en lugar de cambiar nuestro estilo de vida?” Sin duda, esos son los pequeños grandes cambios que María promueve.