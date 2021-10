Mariana Rodríguez, primera dama de NL se cortó el cabello por esta razón

La influencer y primera dama de Nuevo León, Mariana Rodríguez se cortó el cabello como muestra de solidaridad hacia un niño con cáncer.

Mariana, titular de la Oficina Amar a Nuevo León y esposa del gobernador Samuel García compartió en su cuenta de Instagram los instantes en los que comenzó a cortar su cabello en solidaridad con un pequeño de cuatro años que padece leucemia y está internado en el Centro DIF Capullos del gobierno estatal.

Miles de personas reaccionaron en redes sociales con comentarios positivos sobre esta noble acción. “Si tú eres un pájaro, yo soy un pájaro”, escribió Cantú en la leyenda de una tierna imagen.

Mariana donará su cabello a la asociación “Manitas pintando arcoíris”, que apoya a niños con cáncer. La joven decidió aportar su granito de arena ya que el centro Capullos le reportó que la mamá de este pequeño ya no lo quiso llevar a quimioterapias.

“El niño está teniendo una quimio muy fuerte y ya se le está volviendo a caer el pelo. Me voy a rapar con él, no quiero que se sienta solo en este proceso”, dijo la influencer antes de cortarse el cabello. Finalmente, no se rapó por completo al igual que el pequeño que quería peinarse con ‘picos’.

En sus historias de Instagram se aprecia el emotivo momento en el que el pequeño toma las tijeras y le corta el cabello a la influencer.

Finalmente, la joven compartió el resultado final de su corte de cabello tras realizar una noble acción. Su esposo, Samuel García fue el primero en aplaudir su gran gesto y darle unas palabras. “Me tienes completamente enamorado y loco, me encanta lo que haces. Me gustó tu peinado y el gesto que hiciste, sin palabras”, expresó en sus historias de Instagram.

