¡Marisol Garza Sigler y Francisco Santillán se casan!

Marisol Garza Sigler Carreras y Francisco Santillán Martínez se casaron el pasado 12 de marzo en la Parroquia San JoseMaría en Santa Fe, Zedec.

Marisol Garza Sigler Carreras y el abogado y empresario Francisco Santillán Martínez se conocieron hace 8 años por amigos en común, posteriormente, en un encuentro con amigos se volvieron a ver en un viaje en Whistler Canadá y meses después comenzaron a salir y se hicieron novios el 5 de Octubre 2019.

Tiempo después decidieron dar el siguiente paso al altar, y en el cumpleaños de ella, Francisco le entregó el anillo de compromiso en un yate en Punta Mita el 19 de Abril, donde Marisol le dio el “Sí quiero”.

La pareja eligió Atrio Santa Fe para su recepción a la que asistieron cerca de 400 invitados, quienes disfrutaron de una decoración en tonos blancos con miles de flores que llenaron de magia el lugar. Durante la celebración, los novios encendieron la pista y bailaron el tema, “Everything i do, i do it for you” de Bryan Adams.

“Lo que más admiro de Frank es que es súper inteligente , amoroso, cariñoso y siempre da lo mejor de sí mismo . Me gusta que somos muy parecidos y nos llevamos muy bien “, expresó Marisol sobre su ahora esposo.

