Marysol Sosa, hija de José José y Anel, estrena sencillo navideño

Por Gabriella Morales-Casas

La hija del Príncipe de la Canción y Anel lanza un tema escrito por un médico de Chiapas; en exclusiva platicamos con Marysol Sosa de sus proyectos, de cómo lleva la maternidad y si ya acabó la pesadilla con “Sarita”.

CARAS: ¿Por qué decidiste lanzar un sencillo navideño?

MARYSOL: Fue circunstancial. Mi último sencillo fue un homenaje a mi papá con un remake de la canción “Vamos a darnos un tiempo”, estaba preparando los materiales para 2021 cuando me dije, ‘Me gustaría hacer una canción navideña’ y se lo comenté a mi productor Edwin Luna, y me contó que conoció a un médico que hacía musicoterapia en un hospital de Tuxtla Gutiérrez y que tenía varias canciones, lo que me pareció hermoso, porque yo también soy terapeuta; así que lo busqué para platicar si tenía un tema navideño; me lo mostró, es “Que suena a Navidad” y me quedé con ella. El autor es ese doctor: David Sánchez Guillén.

CARAS: ¿Cómo que eres terapeuta? ¡Cuéntanos!

MARYSOL: ¡Sí! Estudié Comunicación Humana en la Universidad de las Américas y me especialicé como terapeuta para lenguaje, aprendizaje y sistemas alternativos de educación; luego hice maestría en Psicomotricidad y estuve haciendo una residencia de verano en Francia; los últimos 15 años los dediqué a eso con mucho cariño, pero cuando me embaracé de Elena (su bebita) hace dos años decidí dar otro paso en mi vida y dedicarme a mi bebé y a la música, que es mi otra gran pasión.

CARAS: ¿Entonces es un tema para niños?

MARYSOL: Es una canción para todos los que amamos la Navidad, alegre y esperanzadora, pero sí la pensamos más para los chiquitos porque está en karaoke style y es muy divertida para los niños. La pueden escuchar en todas las plataformas desde Apple, Deezer, Spotify, y en la página de Remex (su agencia de management) donde esté el videoclip con el karaoke.

CARAS: ¿Cómo ha sido este primer año de maternidad, sobre todo en tiempos tan complicados?

MARYSOL: Estar como mamá es un agradecimiento, no era algo que yo quería o que buscaba, pero la mano de dios no se equivoca, y cuando supe que estaba embarazada entré en shock… pero fue un shock lleno de agradecimiento y ternura, ¿sabes? Porque no sabía si podía ser madre ni cómo sería. Ha sido una gran prueba de paciencia y responsabilidad que he querido vivir al cien por ciento, acompañada de la música y el tiempo que le brindo al público.

CARAS: ¿Siempre quisiste cantar?

MARYSOL: Sí. Porque estaba muy cerca de la profesión… Yo empiezo a los 7 añitos a cantar en casa, luego me invitaban a las obras de teatro musical y yo a todo decía que ‘sí, que por supuesto’, y hablando con mi papá de eso me dijio ‘Sí, pero no dejes de estudiar”. Y lo hice con mucho gusto porque tenía muchas ganas de servir y ayudar a los niños. De alguna manera cantar siempre fue algo privado, que hacía como algo alterno, hasta que se me abrió la mente cuando me embaracé y empecé a cantar más, ya formalmente.

CARAS: ¿Cómo te fue en presentaciones, antes de la pandemia?

MARYSOL: ¡Bien bonito! Había iniciado temporada en el restaurante Anastasia de Altavista, era mi primer lugar en temporada yo solita y rodeada de gente preciosa, pero ya no pudimos seguir porque justo estábamos a la mitad cuando empezó la pandemia; mucha gente se quedó con las ganas y yo les quedé a deber muchas cosas. Esperemos que la vida nos permita volver a reunirnos y volver a cantar en vivo porque tenemos muchos planes.

CARAS: ¿Cómo han vivido la pandemia, especialmente Anel?

MARYSOL: Nos hemos podido adaptar muy bien a la situación y gracias a dios estamos sanos y salvos, mineralizados y bien alimentados para poder subir el sistema inmune, sobre todo mi mamá, es a la que más cuidamos y unos días se va con Pepe otros está conmigo y Xavier (Orozco, su esposo) para cuidarla y estar con ella. Estamos muy agradecidos de sabernos sanos y bendecidos y quisiéramos que toda la gente tuviera esa bendición. De verdad lo deseamos.

CARAS: ¿Ya terminó la pesadilla de la sucesión testamentaria?

MARYSOL: No ha terminado el caso, apenas dimos un buen primer paso pero no ha terminado; seguiremos clamando por la justicia no solo para nosotros como hijos, sino también para mi papá y para todos. Estamos agradecidos de lo que se logró este año con todo y la dificultad de la pandemia, los mantendremos al tanto, pero seguimos en eso… los años que nos lleve.

CARAS: Lo que es innegable es que la gente los quiere mucho a ti y a Pepito…

MARYSOL: La gente nos da dado la oportunidad de estar con nosotros toda nuestra vida, la familia Sosa Noreña ha sido muy amada desde que José Joel nació y cuando yo me presenté con mi papá en la tele por primera vez y nos han dado mucho amor todas las veces que hemos salido a la calle; no hay precio para pagar eso y estoy muy contenta que la gente nos sigue dando este tiempo y se preguntan: “a ver, qué van a hacer estos muchachos”, nos han apoyado mucho también en medio de la situación legal con lo de mi papá y con todo lo que ha pasado.

CARAS: ¿Qué deseas para esta Navidad?

MARYSOL: Que aun con la pandemia todos tengan muy buenas fiestas y un gran cierre de año, quédense con lo bueno y dejen atrás todo lo malo. Que Jesús los acompañe y tengan mucha salud, ustedes y el mundo.