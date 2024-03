Naile Norvid nos habla de su papel en la obra de teatro “El padre” (ENTREVISTA)

A partir de este 15 de marzo comienza la segunda temporada de “El padre”, la obra de teatro basada en la película del mismo nombre por la que Anthony Hopkins obtuvo el Oscar y Olivia Coleman una nominación al mismo premio. Nailea Norvind se integra al elenco justo en el papel de Coleman, la hija de un hombre que sufre el mal de Alzheimer.

La actriz mexicana habló en exclusiva para CARAS acerca de lo que significa esta obra de teatro en su brillante carrera, que es un sueño cumplido para ella.

Nailea Norvind nos habla de “El padre”

¿Qué te atrajo a “El padre”?

A estas alturas de mi carrera he pasado por todas las etapas, empecé desde chiquita en el teatro infantil, luego en el musical, después tuve mi primer protagónico en “Las mariposas son libres” en la adolescencia, luego hice teatro con la UNAM y en Bellas Artes, tiendo a avocarme a teatro clásico y algunas obras de contemporáneo, no me puedo quejar, los proyectos que me llegan son fascinantes, justo acabo de hacer “El hijo de P#t@ del sombrero”, que dirigió Daniel Giménez Cacho, pero esto es la punta del iceberg, porque trabajar con el maestro De Tavira fue un sueño de toda mi vida, mi mamá me llevaba de niña a ver sus obras y ahora lo tengo frente a frente, nunca me lo hubiera imaginado, la obra habla por sí misma con el éxito que tuvo la película, ver a esos actores en esos papeles es una inspiración, ¿qué puede venir para superar esto?

¿Cómo te preparaste para un papel tan humano?

Como estoy entrando a la segunda temporada, no tuve este proceso, que toma unos meses, cuando profundizas y haces un análisis exaustivo de la obra, este año me tocaron dos retos seguidos, en ambas obras mi preparación tuvo mucho que ver en empatarme con mi directora, Andrea Rogel y yo hicimos hace poco “Titus” y ya conoce cómo son mis hilos, es una directora muy rigurosa y eso me encanta, que me saque de mi zona de confort para encontrar algo nuevo en mí, ese fue el proceso por el que tuve que pasar, para prepararme ha sido poner mucha agudeza en lo que el texto está queriendo comunicar y qué se dice entre líneas, pero todo viene desde una intuición muy humana.

¿Qué es lo que te gusta tanto del teatro?

Para mí es sagrado, cuando una obra está bien escrita y dirigida es como cuando un surfista toma una ola gigante, es el que más nos envidencia como seres humanos, no cualquiera pisa el escenario y lo llena, es donde crecemos, nunca hay una función igual a la otra, el público nos modifica, por eso no es monótono ni aburrido, es superar los errores y obstáculos que se presentan, eso le da frescura, creo que hago eso para comunicar al público su necesidad de mirarse a sí mismo, entre el cine, la televisión y el teatro, este es el laboratorio que más nos permite hacerlo.

¿Qué sigue después de “El padre”?

“El padre” estará en el teatro Fernando Soler de viernes a domingo del 15 de marzo al 2 de junio. Consulta funciones y boleos en Ticketmaster.