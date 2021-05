Naty Abascal, la modelo musa de legendarios diseñadores

En una entrevista con la icónica modelo española, Naty Abascal, hicimos un recorrido por sus grandes momentos, el lanzamiento del libro que hace homenaje a su larga y exitosa trayectoria, así como su forma tan única de ver la moda, el arte y el estilo.

¿CÓMO NACIÓ TU AMOR POR LA MODA?

Fue algo inesperado. Cuando mi hermana gemela y yo viajamos a Nueva York, para la Feria Mundial de NYC, el periódico The New York Times hizo ruido sobre una modelo española que se cambiaba tan rápido que siempre estaba en la pasarela. ¡Imagínate! Éramos mi hermana gemela, Ana María y yo, que nos turnábamos desfilando pero el público no lo sabía.

El fotógrafo Richard Avedon sintió curiosidad por conocernos y realizó unas fotos para Harper’s Bazaar en las que salíamos mi hermana, Elizabeth

Taylor, la bailarina Maia Plyeseskaya y yo. Así empezó todo… Me quedé a vivir en Nueva York y ahí tuve el privilegio de conocer a grandes diseñadores.