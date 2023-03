Paradisus Gran Canaria: el nuevo hotel en Europa que tienes que conocer

Este fin de semana, la marca de lujo Paradisus by Meliá desembarca en España con su primer hotel, Paradisus Gran Canaria. Ubicado en la idílica isla de Gran Canaria, Con 297 habitaciones y suites, un apartado wellness vanguardista que incorpora las últimas tecnologías y nueve propuestas de restauración que reúnen los mejores sabores del mundo y cocina local.

El hotel, como visión innovadora de marca, presenta un concepto insólito en Europa, que busca conectar a sus huéspedes con el destino, la cultura y su naturaleza. Todo ello a través de experiencias únicas Destination Inclusive®, incluidas en la tarifa de estancia, que llegan para cambiar la definición del “todo incluido”, elevándolo a un nuevo nivel basado en la conexión con el lugar y sus infinitas posibilidades.

Paradisus Gran Canaria, junto con Paradisus Salinas Lanzarote, que abre sus puertas el próximo 22 de mayo, se posicionan como todo un place-to-be y una auténtica revolución del concepto de hotelería en España este 2023. Madrid, 22 de marzo de 2023. – Un pequeño continente en miniatura. Así es como muchos se refieren a Gran Canaria, la tercera isla más grande de las Canarias y nombrada Reserva Mundial de la Biosfera por la UNESCO. Su extenso litoral, con sus interminables playas de arena blanca y dorada y su paisaje lunar, junto con su fantástico clima — con una temperatura media anual de 24 grados— son los responsables de haber convertido a la isla en uno los destinos turísticos de mayor flujo de viajeros de todo el mundo, en España. Y es en este enclave de ensueño, dominado por el Roque Nublo y con las interminables playas del Atlántico como telón de fondo, en el que se encuentra el nuevo Paradisus Gran Canaria.

Cortesía

El hotel, primero del portafolio de la marca de resorts de lujo Paradisus by Meliá en Europa, reinventa el tradicional concepto “todo incluido”, transformándolo de manera innovadora a través de nuevas experiencias relacionadas con la naturaleza del destino, explorando todas y cada una de sus posibilidades. Bajo el lema de “Embrace Your Nature”, la firma de Meliá Hotels International ofrece una auténtica inmersión en la cultura de cada uno de los lugares en los que se encuentran ubicados sus hoteles. “Cada uno de nuestros hoteles está inspirado en los valores locales e integrado en su entorno. Es por ello que creemos que, la combinación del nuevo concepto de lujo de Paradisus by Meliá, con la cultura local y la naturaleza es la pieza clave para crear y brindar a nuestros huéspedes una estancia verdaderamente única”, afirma André P. Gerondeau, Chief Operating Officer de Meliá Hotels International.

Con hoteles en México y República Dominicana, la filosofía Paradisus by Meliá se materializa en Europa con Paradisus Gran Canaria, y en el mes de mayo, con la apertura del segundo establecimiento, Paradisus Salinas. Que abre sus puertas el próximo 22 de mayo. Con arquitectura, diseño e interiorismo a cargo del estudio ASAH liderado por el arquitecto Álvaro Sans, Paradisus Gran Canaria cuenta con 297 habitaciones y suites, repartidas en diferentes categorías, que van desde la Premium a las superiores Nikté y The Reserve, esta última con áreas de acceso exclusivo y solo para adultos.

Todas las estancias cuentan con un ambiente tranquilo y relajante, gracias a los paisajes naturales de los alrededores, a las vistas privilegiadas al mar y a un diseño en equilibrio con la belleza del entorno. Las habitaciones de Paradisus Gran Canaria se caracterizan por una atmósfera y concepto de líneas orgánicas, basado en colores neutros y cálidos, así como una selección de mobiliario contemporáneo y piezas artesanales. El acento lo pone las obras de arte regional, presentes en cada uno de los espacios.

En línea con el compromiso con la sostenibilidad de Paradisus by Meliá y Meliá Hotels International, tanto la ropa de cama como los amenities son 100% sostenibles, reciclables y fabricados con materiales respetuosos con el medio ambiente. Por su parte, los productos del minibar son locales Km0 y de fabricación artesana, reduciendo con ello también el impacto contaminante.

Cortesía

DESTINATION INCLUSIVE® EXPERIENCIAS: UNA NUEVA MANERA DE VIAJAR

Si tras las paredes de este hotel aguardan la serenidad y lo exclusivo, de puertas afuera, la marca se presenta como todo un embajador del lugar donde habita. Así, interior y exterior queda conectado y se rompen las barreras posibilitando sumergir al viajero en el destino para que descubra la cultura local mientras disfruta de un lujoso servicio de todo incluido: A Destination Inclusive® Luxury Resort. Paradisus ha dado un paso más allá del turismo tradicional de sol y playa para crear una nueva aventura en este maravilloso archipiélago de la eterna primavera.

Como en todos los hoteles de la marca, el huésped tiene incluidas todas las Destination Inclusive®, como parte de la tarifa de su estancia. En Paradisus by Meliá el destino es la clave de una verdadera aventura para “descubrir los infinitos placeres de unas vacaciones con mayúsculas. Escapar a los rincones más secretos, disfrutar de la auténtica gastronomía, conocer a los artistas locales, sus pueblos y sus gentes”, explica Susanna Mander, Global Director of Brand Marketing Paradisus by Meliá.

Un innovador concepto de hotel donde toda la estancia está impregnada por el encanto local, desde talleres de cocina, pasando por excursiones a los lugares más escondidos o icónicos de las Islas Afortunadas. Las experiencias son de lo más atractivas tanto para el amante de la aventura con rutas de senderismo a las Montañas Sagradas como para los que buscan encontrar en el producto local una historia de tradición. Paradisus Gran Canaria viaja a los cafetales, las destilerías y las bodegas más pintorescas como la Finca La Laja, la destilería de ron Arehucas o Los Berrazales.

En el hotel no solo hay una interesante propuesta de conexión con la gastronomía y el producto de la tierra en las experiencias de destino incluido. Una vez dentro, el abanico se extiende a nueve conceptos distintos en los que la cocina es auténtica, y va de lo internacional a lo local. Desde espacios para disfrutar de una comida relajada y casual, hasta los restaurantes signature con una apuesta contemporánea y elegante.

En la parte del ocio gastronómico, también destacan la propuesta de coctelería, de tapas y de disfrute junto a la piscina o frente al mar. Gastro Hall, con 4 experiencias gastronómicas en un mismo lugar.

MasCalzone Italian Trattoria. Vibra Fun Restaurant & Entertainment. Ginger Grand Café (24h Kitchen) Peseta Spanish Speciality Restaurant Kanna Beach Club. The Shack Chiringuito Lemon Fish (Raw Food & Ceviches). The Reserve Exclusive Lounge Bar Experience