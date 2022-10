Desde muy chica, Paty se adentró en el mundo de las flores debido a la pasión que le inculcó su madre y su abuela paterna. Hoy día, es la directora del Festival Flores y Jardines Polanco que se llevará a cabo del 20 al 23 de octubre de 2022.

Por Karen Huerta Arceo

Foto Cortesía

En el 2011, Paty visitó un antiguo y prestigioso festival en Londres, fue ahí cuando se dio cuenta de la gran idea que sería poder llevarlo a cabo en México. Pasaron los años y hasta 2017 realizó el primer festival en el jardín botánico del Bosque Chapultepec.

Diferentes establecimientos de la zona como Tiffany, Ferragamo y La casa del pastor, entre otros, son participes de este festival. Sin ellos, la organización de Paty y de su equipo, sería imposible que este evento se llevara a cabo.

Platicamos en una entrevista exclusiva con Paty Elías Calles en la que nos compartió su experiencia.

¿Cómo funciona la convocatoria?

P.E: Nosotros los invitamos a que se inscriban en el proyecto. Cada participante elige a su florista, y así pueden explotar su creatividad de diferentes maneras -basándose en su presupuesto-. Nosotros curamos el tema y damos lineamientos, intentamos que usen el mayor porcentaje de flor natural y evitamos que usen espuma, ya que es muy contaminante y nos proponemos cuidar el medio ambiente.

¿Cuál es el propósito del Festival Flores y Jardines?

P.E: Conectar con la naturaleza. Este año involucramos por primera vez nueve jardines en el museo Tamayo con el fin de inspirar a la gente a crear su propio jardín, aunque sea en espacios pequeños, también habrá una exposición de riqueza forestal de selvas y bosques de México. Siempre decimos que debemos conectar con la naturaleza, esta es una buena forma para dar el primer paso. Al ver de cerca y oler las flores, se brinda educación con los talleres, las pláticas, etcétera.

¿Cómo ha evolucionado el festival?

P.E: Ha cambiado, extraño el formato botánico que estaba en el jardín, pero a partir del 2019 ya no lo pudimos hacer ahí, mudamos parte de lo que había en el jardín a Polanco. Más establecimientos se han unido, pláticas, talleres, jardines. Esta es la primera vez que nos extendemos a avenida Horacio en el parque América, entonces estamos creciendo, vamos por buen camino.

¿Cómo impacta en tu vida el Festival Flores y Jardines?

P.E: Es mi bebé, me emociona muchísimo, pero al mismo tiempo me asusta, luego pienso que todo se puede, aunque no sea tan fácil, vale la pena el esfuerzo. Por otro lado, me encanta conocer a la gente que tiene que se involucra en el proyecto. Es un medio que no conocía y tiene que ver con México, productores de flores, el campo y los artesanos. Muchas personas piensan que es algo superficial, pero no lo es, hay mucho más detrás de esto.

¿Cómo te sientes después de cada festival?

P.E: Descanso, la verdad, tiempo antes me pongo muy nerviosa. Es público, no es evento privado, entonces no tengo control de todas las cosas, hay que cumplir con múltiples lineamientos, no estorbar en las calles ni causar molestias, son demasiadas cosas, pero ya cuando termina y veo a la gente disfrutar me siento muy orgullosa.

Te puede interesar: 5 tratamiento de skincare para cuidar la piel