La cantante y conductora venezolana nos cuenta sobre su participación en el nuevo proyecto “De noche pero sin sueño”, el cual co-conduce con Adrian Uribe. Asimismo, expresa lo agradecida que se siente de entrar a los hogares de tantas familias mexicanas.

Por Samia Becil Canavati

¿Cómo te sientes en este momento de tu carrera?

Estoy muy contenta, es un momento muy gratificante para mí. Cuando me embarqué en “De noche pero sin sueño” el cual tiene audiencia tanto de México como en Estados Unidos, porque es de Televisa y Univisión, sentía un nervio muy grande. Después del estreno, al ver los ratings, me sentí muy agradecida de poder ser parte de él.

¿A qué retos te has enfrentado con este nuevo proyecto?

Ha sido un reto muy grande el rol que estoy teniendo porque estoy cantando, haciendo comedia y un poco de co-hosting de la mano de Adrian Uribe que es una persona muy talentosa. También, esta es la primera vez que ponen a una mujer a hacer el rol que estoy llevando como co-host de un late night show. Siento que tengo doble trabajo, porque no es nada más que todo salga bien en el programa, también es dejarnos bien a todas (risas).

¿Cómo ha sido trabajar con Adrian?

Increíble. Es una persona extremadamente talentosa y extremadamente humilde con su talento. Tiene un sentido del humor espectacular, sabe burlarse de sí mismo. No he hecho más que aprender porque, aunque este es un rol nuevo para él, se ha adueñado del papel de maestro de ceremonias de una manera increíble.

¿Qué es lo que más te emociona de este proyecto?

Cuando llegué el primer día al set, me enteré que se habían tardado mucho tiempo buscando a la persona que tendría mi papel dentro del show. Hace un tiempo, cuando estuve en “Coffee Break”, tuve la oportunidad de entrevistar personas relevantes del mundo del entretenimiento como Meryl Streep, George Clooney, Rihanna, Taylor Swift, etc. Ahí tenía bajo mis hombros el peso de media hora y ahora, en este show, me emociona compartirlo con alguien más. Tengo una banda stereo funk que es increíble, como cantante no puedes pedir más.

¿Te gusta trabajar en México?

México y yo tenemos un romance muy particular, nuestra relación no es nueva. Mi esposo es mexicano así que tengo un gran lugar para este país en mi corazón. Además, fue el primer sitio al que llamé hogar después de irme de Venezuela. Lo que sí es nuevo es mí relación con Televisa y la oportunidad de compartir con el público mexicano desde señal abierta. El poder entrar a los hogares de tantas familias mexicanas y saber que estoy involucrada en un proyecto que ha tenido tal nivel de aceptación por el público, es increíble. También, es el primer late night show que hacen para los hispanos en Estados Unidos y formar parte de él es un honor.

¿Cómo ha sido tu experiencia en este programa de televisión mexicano?

Yo creo que celebrar la diversidad incluso dentro de la comunidad latina es súper rico. Recalcar y exhibir nuestras diferencias y similitudes ha sido una travesía interesante. El mexicano tiene su propio sentido del humor y a mí me encanta. Valoro mucho la aceptación y el recibimiento tan cálido que hemos tenido por parte de las familias mexicanas que ven nuestro show.

¿Qué podemos esperar de este nuevo show?

Me emociona poner en práctica la música y cantar mucho porque es algo en lo que he estado trabajando por bastante tiempo. Me emociona mucho ver reacciones y conectar con la audiencia. Estoy muy feliz, no podía pedirle más a la vida, siento que este proyecto va a ser un parteaguas en mi carrera.

