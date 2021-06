Paul McCartney: una vida de música, arte y éxito

¿Qué tanto sabes sobre Paul McCartney? Te presentamos la biografía y algunos de los momentos más destacados en la vida del glorioso exBeatle.

Pocos son los que pueden presumir de ser auténticas leyendas de la música. Paul McCartney es uno de ellos. Nacido en la ciudad de Liverpool el 18 de junio de 1942, quien fuera integrante de The Beatles es uno de los compositores más importantes no solo en la historia del rock sino de la música en general.

Junto a John Lennon y en su etapa en solitario, McCartney dio forma a muchas canciones que hoy son parte de la cultura pop. Su obra, vida y otros detalles son una de las odiseas más fascinantes en la historia del rock.

Paul McCartney y su etapa con The Beatles

El nacido en Liverpool vivió con The Beatles su despegue como celebridad y su consumación como artista. De 1963, año de su debut discográfico, hasta su separación en 1971, el Cuarteto de Liverpool fue una de las bandas más importantes del panorama musical a nivel mundial.

En gran parte, ello se debió a la mancuerna formada por Paul y John Lennon, quienes se encargaron de escribir la mayoría del material discográfico de la banda bajo la supervisión y asesoría del productor George Martin.

The Beatles grabaron un total de 13 discos de estudio. La mayoría de ellos, hoy son obras maestras que siguen siendo analizadas, celebradas y escuchadas por músicos y críticos. George Harrison, Ringo Starr, John Lennon y Paul McCartney supieron darle a su música un toque distintivo en cada disco, pues en cada uno de ellos se veía una clara evolución y una inquietud por experimentar con sonidos nuevos.

Paul McCartney y The Beatles impactaron al mundo no solo a nivel musical sino también cultural: se convirtieron en ídolos y gurús de una época donde la rebeldía, el despertar sexual y la apertura de la conciencia a otros horizontes eran parte de un sector de la juventud.

El nacimiento de Wings

En 1970, The Beatles editaron su último disco oficial: Let It Be. Ese mismo año, Paul lanzó su primer disco como solista, titulado McCartney, lo cual hizo aún más tensa la relación entre él y sus compañeros de banda que desembocaría en la separación definitiva de The Beatles en 1971.

El bajista no perdería el tiempo y al lado de su esposa, la fotógrafa Linda Eastman (con quien había contraído nupcias en 1969), editaría su segundo trabajo como solista, que lleva por nombre Ram.

Dispuesto a darle un giro a su carrera, en el mismo 1971, McCartney formó la banda Wings que debutó con el disco Wild Life. A este trabajo le seguirían ocho discos más que no hicieron más que respaldar el estatus de músico prolífico de Paul.

Con Wings, McCartney escribió piezas claves de su etapa post Beatle como “Band on the Run”, “Jet”, “My Love”, “Live and Let Die”, “Nineteen Hundred and Eighty Five” o “Let Me Roll It”.

Sin embargo, exactamente diez años después de que The Beatles se separaran, Wings corrió la misma suerte. La banda llegó a su final en 1981 y McCartney inició una carrera en solitario.

Su carrera como solista (años 80)

Durante la década de 1980, Paul McCartney colaboró con otros artistas de renombre como Michael Jackson, Stevie Wonder, Eric Stewart y Elvis Costello. También se dio el tiempo de producir un musical, Give My Regards to Broad Street, en el que actuó su excompañero en The Beatles, Ringo Starr.

En 1989, el músico se embarcó al lado de su esposa y otros músicos en una de sus giras más emblemáticas como solista, The Paul McCartney World Tour, la primera desde que Wings se separara en 1981. El 21 de abril de 1990 en Río de Janeiro, Brasil, McCartney batió un récord de audiencia cuando tocó frente a 184 000 personas en el Estadio Maracaná.

Su carrera como solista (años 90)

Además del rock and roll, McCartney siempre tuvo un particular interés por la música clásica, lo cual se reflejó en 1991 cuando estrenó el Oratorio de Liverpool para orquesta y coro. Dicha pieza fue un encargo de la Real Sociedad Filarmónica de Liverpool para celebrar su sesquicentenario.

En 1993, México vivió un acontecimiento histórico para la beatlemanía cuando Paul McCartney se presentó el 25 y 27 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez como parte del itinerario de The New World Tour, que sirvió para promocionar el disco Off the Ground. Era la primera vez que Paul McCartney tocaba ante la audiencia mexicana y fue recibido como un héroe.

Un hecho histórico se dio cuando entre 1994 y 1995, Paul se reunió por primera vez en un estudio de grabación con George Harrison y Ringo Starr (para entonces John Lennon llevaba 15 años muerto). La reunión tuvo lugar en la mansión de Harrison (Friar Park) para grabar una sesión improvisada que apareció en el documental The Beatles Anthology, publicado en 2003. En ella, Ringo pronunció una de sus frases más celebradas: “I like hanging out with you guys” (“Me gusta pasar el rato con ustedes chicos”).

En 1998, el músico sufrió una de las tragedias más importantes de su vida cuando su esposa Linda falleció víctima de cáncer.

Su carrera como solista (años 2000)

Tras los atentados terroristas de 2001 en Nueva York, McCartney compuso uno de los grandes himnos pacifistas de la historia del rock: “Freedom”. Con nuevos músicos de acompañamiento (los guitarristas Rusty Anderson y Brian Ray, y el baterista Abe Laboriel, Jr.), el inglés se lanzó a una nueva gira mundial en 2002 (Driving World Tour) que le trajo de nuevo a México y de la cual salió un disco en vivo.

En 2002, Paul contrajo matrimonio con la exmodelo y activista Heather Mills. Solo cuatro años después, la pareja se divorció. Eso sí, concibieron una hija llamada Beatrice Milly. El proceso de divorcio fue tortuoso para el exbeatle y Mills logró extraerle una suma millonaria para la manutención de su hija.

En noviembre de ese mismo año, el músico participó en el Concert for George en el Royal Albert Hall de Londres para conmemorar el primer aniversario del fallecimiento de su amigo George Harrison.

La primera década del siglo XXI significó para McCartney la oportunidad de participar en importantes eventos al lado de músicos de alto prestigio y de grabar destacados proyectos como Chaos and Creation in the Backyard (2005) en el que el músico interpreta la mayoría de los instrumentos.

Su carrera como solista (años 2010)

En mayo de 2012, McCartney regresó a México para erigirse de nueva cuenta como un rey ante la audiencia nacional. Entre muchos otros conciertos memorables, fue invitado para cerrar la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de 2012 en Londres el 27 de julio.

El mismo 2012 fue testigo del tercer matrimonio del músico, en este caso con la empresaria estadounidense Nancy Shevell, una amiga de su exesposa Linda y 18 años más joven que Paul. Se dice que la relación data desde 2007.

Fiel a su costumbre de colaborar con músicos de todos los estilos y épocas, Paul prestó su voz para el tema “Come and Get It” de la banda Hollywood Vampires conformada por Alice Cooper, Joe Perry y Johnny Depp.

Los fanáticos del músico y de la saga Los piratas del Caribe tuvieron en 2017 el placer de ver la participación de Paul en Piratas del Caribe: La venganza de Salazar, interpretando el papel del tío del capitán Jack Sparrow, interpretado por Johnny Depp con quien lo une una entrañable amistad.

Egypt Station, de 2018, nos mostró a un McCartney en pena forma artística. El disco fue editado a través de Capitol Records. Dos años después, el británico volvió a asaltar el mercado con McCartney III, su más reciente producción donde el músico vuelve a hacerse cargo de todos los instrumentos.

Junto a los discos de estudio con The Beatles y Wings, este trabajo sería el número 37 en la carrera de Sir Paul. Una leyenda que vive por y para la música.

Discografía de Paul McCartney con The Beatles

Please, Please Me (1963)

With The Beatles (1963)

A Hard Day’s Night (1964)

Beatles for Sale (1964)

Help! (1965)

Rubber Soul (1965)

Revolver (1966)

Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (1967)

Magical Mystery Tour (1967)

The Beatles (1968)

Abbey Road (1969)

Let It Be (1970)

Discografía de Paul McCartney con Wings

Wild Life (1971)

Red Rose Speedway (1973)

Band on the Run (1973)

Venus and Mars (1975)

Wings at the Speed of Sound (1976)

London Town (1978)

Back to the Egg (1979)

Discografía de Paul McCartney como solista

McCartney (1970)

Ram (1971)

McCartney II (1980)

Tug of War (1982)

Pipes of Peace (1983)

Presss to Play (1986)

Back in the USSR (1988)

Flowers in the Dirt (1989)

Off the Ground (1993)

Flaming Pie (1997)

Run Devil Run (1999)

Driving Rain (2001)

Chaos and Creation in the Backyard (2005)

Memory Almost Full (2007)

Kisses on the Bottom (2012)

New (2013)

Egypt Station (2018)

McCartney III (2020)