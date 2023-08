Paul Stanley: “Me siento liberado”

Conversamos con Paul Stanley después de su salida del reality “La Casa de los Famosos”. Con una trayectoria que abarca desde la conducción de programas como “Hoy” o “Miembros al Aire” y su carrera actoral en novelas y teatro, Paul se ha posicionado como un rostro familiar en la escena del entretenimiento mexicano.

Después de la controversia y el escándalo ocasionado por la final del reality show, mucha gente se preugunta "¿qué sigue para sus integrantes?”. Su salida fue una de las más dolorosas, puesto a que síe haba convertido en no de los personajes favoritos dentro de la casa, y ahora nos platica todo sobre sus planes a futuro.

¿Cómo te sientes en este momento de tu carrera?

Me siento liberado, muy feliz, he sentido una evolución con un Paul más alivianado. Estoy en la búsqueda de nuevos proyectos, nuevos logros, pero también más correteado y más completo en mi vida personal.

¿Cómo ves tu evolución en la televisión?

Creo que he hecho un buen trabajo y he crecido mucho. En parte gracias al equipo que me rodea y trabaja conmigo. Estar rodeado de gente que sabe, especialmente en decisiones con mucho peso, difíciles de tomar, ayuda mucho y siempre se agradece.

Cortesía

¿Cómo has sentido la respuesta del público?

Es gracioso, siempre he sido una persona dedicada y disciplinada, aunque también con mis errores. Muchas veces sientes que te van a reconocer por algo y te reconocen algo totalmente diferente, incluso cosas que jamás te imaginaste. Mi meta siempre ha sido llevarle a las personas entretenimiento y felicidad, y ver que hasta cierto punto lo he logrado me da mucha satisfacción.

¿Tienes alguna actividad que el público no sepa, que te encante hacer?

Sé que no parece, pero soy un apasionado del box, claramente del box spring. Aunque también me gusta practicar el boxeo como deporte. También me encanta pasar el tiempo con las personas que quiero, especialmente si es una buena plática y con una buena comida. Me gusta hablar del tiempo de calidad, el tiempo se va mucho más rápido de lo que uno piensa, es por eso que pasar tiempo de calidad con la gente que amo es lo más importante.

Cortesía

¿Te gustaría incursionar en un área diferente?

Yo empecé en la actuación haciendo novelas, series, teatro, cine y después la vida me llevó a la conducción. Hago un poco de todo, me encanta vender pizzas, birria y toda la cosa. De ahí en fuera no sé, pero si llega un buen proyecto se agradece y siempre estoy dispuesto.

¿Qué seguirá en el futuro para Paul Stanley?

Estamos expandiendo la franquicia de birria, se viene la apertura de otro restaurante. En el área de entretenimiento se vienen más proyectos de tele, por ahí también un poco de teatro. Algunas cosas ya están confirmadas y otras estamos esperando, por ahora no les puedo contar mucho, pero estoy muy agradecido con mi equipo y con mi vida.

¿Qué consejo le darías a jóvenes que les gustaría incursionar en la industria del entretenimiento?

Primero que nada, aunque sea un cliché, tienen que ser ellos, no finjan ser alguien más. Hay veces que el encanto único que encuentras en una persona, es lo que necesita la cámara. Muchas veces no sabes lo que la gente quiere ver. Que sean ellos y que sean dedicados, no quiten el dedo del renglón, eso es importante.