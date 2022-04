Paulina Díaz Ordaz habla sobre su separación con el político Jesús Sesma Suárez

Para nada, cada uno tiene su espacio y desde ahí nos disfrutamos, convivimos, comunicamos y divertimos. Las afinidades son distintas con cada uno, ellos son muy diferentes, entonces, si quiero mirar una película lo hago con Pau ‒a ella le gusta mucho ver la tele, series, pelis, etcétera‒, si tengo ganas de ir de shopping, mi aliada es Pame y cuando quiero hacer algo más atrevido, como ir a los go karts, Santi es el compañero ideal.

¿EN QUÉ MOMENTO SUPISTE QUE LA RELACIÓN DE PAREJA CON CHUCHO HABÍA LLEGADO A SU FIN?

Un día me di cuenta de que Chucho y yo no teníamos nada en común, que estaba a la mitad de mi vida y tenía muchos cuestionamientos: qué quería yo, vivir normal y flat mi existencia, probablemente sacrificando de más o dedicarme a ser yo misma y a hacer las cosas que me gustan. Llegué a una edad en la que hice conciencia de lo que es la felicidad. Estoy convencida de que, ‘si mamá está feliz, todos vamos a estar felices’.