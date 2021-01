Pequeños ante una nueva vida

El aislamiento que hemos vivido desde marzo no es sencillo para un adulto. ¿Y entonces cómo será para los niños y niñas? Reunimos algunas de estas pequeñas voces para conocer su experiencia.

Por Anaid Ramírez

Fotos: Einar González

Cando a finales de marzo se anunció el inicio de la “cuarentena”, muchos creímos que ese periodo no pasaría de un par de meses, que los niños regresarían a clases antes de terminar el ciclo escolar y, en el caso de aquellos que concluían una etapa en su progreso educativo, se despedirían de profesores y amigos —como lo habitual—. Sin embargo, ya pasaron nueve meses desde la declaratoria de emergencia, las dinámicas presenciales de los menores están muy lejos de recuperarse y esta permanencia tan extensa en casa puede repercutir en ellos de distintas formas.

De acuerdo con un estudio publicado por JAMA Pediatrics, elaborado por las universidades de Huazhong y Carolina del Norte y aplicado a mil 800 adolescentes en Wuhan, arrojó que uno de cada cinco menores de edad presentaban síntomas depresivos o de ansiedad luego de un mes de encierro. En el caso de nuestro país, un reporte realizado por la Unicef reveló que, hasta mayo, 35.7 por ciento de los hogares mexicanos sufrieron algún síntoma de ansiedad severa.

Si como adultos puede ser complicado dimensionar el encierro y manejar nuestras emociones, ¿cómo podemos guiar a los niños que hay en casa en este proceso? La Unicef publicó una serie de recomendaciones para ayudar a los pequeños durante esta etapa, una de ellas es hablar con ellos y escucharlos. Siguiendo este tip, nos acercamos a niños y niñas de distintas edades para que nos platicaran cómo han vivido ellos esta temporada de confinamiento.

Mark, 8 años

¿Cómo reaccionaste ante la noticia de que ya no asistirás al colegio y tomarías clases en línea?

Mal, no me gustó. Lo único por lo que voy a la escuela es por mis amigos. Extraño mucho estar con ellos.

¿Pero ves a tus amigos en Zoom? ¿Cómo te va con las clases online?

No los veo tanto, porque no comparto clases con mis amigos. Sobre las clases en sí, no siento que esté aprendiendo tan bien, me distraigo fácil, mis calificaciones bajaron en esta modalidad.

¿Consideras que ya te acostumbraste a estar en casa?

Sí, mucho.

¿Quién es la persona que más extrañas y que ya quieres abrazar?

A mi mejor amigo, Mateo.

¿Cómo te sientes cuando tienes que salir y usar el cubrebocas?

No me gusta el cubrebocas. Pero hay que usarlo, porque si no, nos podemos contagiar.

¿Qué es lo que más extrañas de tu rutina anterior?

Ir a los torneos de soccer con mis amigos, poder viajar. Quería ir a Chicago con mi mamá, nosotros solitos, pero ya no pudimos por el Coronavirus.

¿Qué les dirías a los niños que quizá no la están pasando tan bien en la cuarentena?

Que debemos acostumbrarnos.

–

Alexis, 11 años

¿Cómo reaccionaste cuando supiste que tus clases serían a distancia?

Mi primera reacción fue de: “¿Qué está pasando?” Usualmente, me despiertan y llevan a la escuela; pero un día, de la nada, me desperté solo, nadie me había levantado. Cuando me explicaron que fue por una enfermedad, yo fui de: “¿Cómo? No entiendo”.

¿Cómo te sientes al usar el cubrebocas?

Me incomoda, pero hay que usarlo porque nos protege del virus.

Después de estar ya varios meses en esta situación, ¿cómo te sientes?

Me siento mejor que al inicio.

¿Qué haces para entretenerte?

Usualmente, me distraigo con juegos de mesa con mi hermano. También tomo clases de piano y de ejercicio, son muy divertidas.

Hannah, 15 años

¿Cómo reaccionaste cuando supiste que las clases presenciales se suspenderían?

La verdad, al inicio, estaba superemocionada. Pensé: ¡qué rico, un mes sin escuela!

Después de tantos meses, ¿piensas igual?

No. Me da mucha nostalgia. Pienso en que tengo que apreciar mejor lo que tengo.

Para mí, este fue un año en el que no tuve lo que quise, pero aprendí a valorar mucho más lo que ya tenía y eso me ayudó bastante.

A estas alturas, ¿ya te acostumbraste al confinamiento?

No, nunca me voy a acostumbrar, la verdad.

¿Qué haces para entretenerte?

Hablo con mis amigos por FaceTime. Leo un rato. También me pongo a hacer ejercicio, eso me ayuda a mantenerme feliz.

¿Qué es lo que más extrañas de la vida antes del aislamiento?

Ir a la escuela. Y esa emoción que sentías el viernes de irte a casa de tu mejor amiga y luego ir a una fiesta juntas, sin tener que preocuparte por usar cubrebocas.

¿Qué les dirías a otros niños de tu edad que quizá no llevan tan bien el aislamiento?

De todo se puede aprender. Y la lección más importante de esto es apreciar lo que tienes y también lo que tuviste, para que cuando vuelva sepas valorarlo mejor.

–

Tami, 13 años

¿Recuerdas la primera vez que escuchaste la palabra Coronavirus?

Sí, estaba en Cuernavaca con mis amigas. Cuando recién se escuchó la palabra, sí pensé que era un virus, muy peligroso, pero que iba a durar solo un mes.

¿Consideras que ya te acostumbraste a la vida dentro de casa?

Tristemente, sí.

¿Cómo te va con las clases en línea?

Bien, porque le echo ganas. Pero es difícil porque hay muchas distracciones. No está padre no estar en el salón, porque no puedes ver a tus amigas, por ejemplo. Verlas es lo que más extraño de ir al colegio.

Después de tantos meses de seguir un estilo de vida tan diferente, ¿cómo te sientes?

Ahorita me siento bien, estable; estuvo difícil acostumbrarse a vivir en cuarentena.

¿Cuál es la mayor lección que te deja esta situación?

Que tienes que disfrutar cada momento. Yo no sabía que mi último día de escuela, de sexto, iba a ser el 12 de marzo, si no hubiera gozado esos últimos días… Así que disfruta todo lo que tienes, porque se puede ir en cualquier momento. Intenta hacer lo mejor de una situación mala.

–

Andrea, 13 años

¿Recuerdas cómo reaccionaste y dónde estabas la primera vez que escuchaste sobre el Coronavirus?

Estaba a punto de viajar con mi mamá a Nueva York. Íbamos a ir en grupo para una cosa de baile, luego fueron cancelando varios y al final solo continuamos como tres familias. Recuerdo que pensamos: “No pasa nada, esto se acaba en un mes”. Ya en Nueva York, los primeros días todo estaba de lo más normal, pero al final fueron cerrando, la gente se quedaba en su casa y sí nos preocupamos, fue de; “¿Qué está pasando?”. De repente, en un chat que tenemos de la generación, nos avisaron que se canceló la escuela y yo creí que estaba padrísimo, porque no tenía que preocuparme por estar en clases. Pero pasaron meses y meses y meses…

¿Cómo te va con las clases en línea?

Sí me estresó mucho, pero tenemos que echarle ganas porque, de lo contrario, se complican las cosas. Creo que a nadie le gusta; te desconcentras, tienes más distracciones, te confundes demasiado.

¿Consideras que te costará trabajo regresar a clases presenciales?

Pienso que sí. El cambio de escuela ha sido muy grande. Hay cosas que ya me habían enseñado y se me olvidaron; cuesta trabajo recordar todo lo que nos enseñan.

¿Qué actividades haces para entretenerte?

Normalmente veo mi teléfono, estoy con mis perros o con mi familia. Tomo clases de baile dos veces por semana y lecciones de canto.

¿Qué has aprendido de toda esta situación?

Valorar a las personas que sí tienes. Nunca imaginé que íbamos a terminar aquí; al inicio estaba superemocionada porque no iba a tener escuela, pero ahora la extraño, ya no me gusta estar aquí.

