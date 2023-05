Platicamos con María Violante, la fundadora de Remedios del Bosque

María Violante trabajaba en organización de eventos hasta que una amiga le pidió ayuda con un proyecto, el cual se llevaba a cabo en el altiplano potosino.

“Pasé ahí una semana y me impactó darme cuenta del poder de la sabiduría que estas mujeres tenían además de la conexión que tienen con la tierra. La manera en que extendían la salud desde un punto de vista más natural e incluso espiritual. Esa fue la primera vez que yo descubrí el concepto de herbolaria y decidí meterme a estudiar eso en la universidad”, explicó.

La emprendedora además menciona que el estudiar esta carrera, le ayudó a darse cuenta que la agricultura convencional está sumamente industrializada, deshumanizada y desconectada de los ciclos de la tierra.

Cortesía

“Empecé a entender que muchos de estos suelos ya no eran fértiles y eso desencadena muchísimos factores, por ejemplo si un suelo deja de ser fértil, la gente de esa comunidad tiene que moverse, cambiar de trabajo, dejan de confiar en las plantas, en la herbolaria, todo su estilo de vida cambia”, comentó.

María decidió entonces involucrarse en regenerar la tierra de estas comunidades y recuperar la vitalidad de estas plantas, sin embargo, ahora tenía mucha materia verde sin nada que hacerle. Fue entonces cuando tuvo la idea de darles una “segunda vida” y es asi como nace Remedios del Bosque.

“Creo mucho en los negocios regenerativos, esta es una frase que se va a dar un poco más y sobre todo la palabra regeneración. Las empresas tienen que aprender a volverse de esta manera porque básicamente significa dar más de lo que extraes y hoy en día casi no hay empresas que no extraigan”, compartió.

Cortesía

Actualmente, los cosméticos son usados de manera casi mundial por personas de todas las edades y género. Sin embargo, persiste el problema que María menciona. Una gran parte de estos cosméticos contienen químicos, que en vez de ayudar a nuestra piel, terminan dañandola. “Todo mundo usa desodorante, mucha gente se cuida la cara y ahora algunos están empezando a usar bloqueador facial entonces pensé: necesitamos una marca mexicana, que ponga el nombre de la herbolaria en alto y regresarle el valor que se merece”, afirmó.

A medida que la tecnología medicinal avanza, desgraciadamente causa simultáneamente la desaparición de médicos tradicionales y de estas prácticas. Lo que María busca, es regresarles el lugar que estas personas se merecen ya que conservan una parte de la historia mexicana.

Cortesía

María, ¿Cuál dirías que fue la parte más difícil para lograr que este proyecto despegara?

(Risas) todos mis días son un reto en serio no me lo creerías. Lo primero creo que fue definitivamente alinearnos a los ciclos de la naturaleza y entenderlos. Por que por ejemplo si no va a haber cosecha de cedro o pasto limón por que hubo un huracán, ¡pues ni modo! Te das cuenta que tu tienes que alinearte junto con tu producción a la naturaleza, no ella a ti.

En palabras de María, el segundo reto ha sido conectar con la gente que trabaja en las tierras. Las personas que nacieron allá, tienen conocimiento del suelo fértil y saben qué es lo que se puede cosechar de acuerdo con el clima. Además, María menciona tener la fortuna de haber podido entablar una relación casi familiar con la gente del lugar.

“Cuando nosotros llegamos a la comunidad, obviamente nos veían como extranjeras, y con toda razón. Vivimos en el mismo país pero no en el mismo contexto, ni en una ciudad similar,y mucho menos en el modo de vida. Para mi lo importante era ¿cómo hacer para que desde un lugar sensible, pudiéramos llegar a un lugar con ganas de ayudar pero sin que ellas sintieran como si las quisiéramos colonizar?. Yo solo quiero salvar la tierra, y darle trabajo a las personas que viven en este lugar”, declaró.

La mayoría de las personas usan entre tres a cinco productos de uso diario: shampoo, jabón, crema hidratante, perfume o loción y protector solar. María explica que una gran cantidad de shampoos tienen compuestos químicos dañinos para el agua y medio ambiente que solo abonan a la contaminación del mismo, incluyendo a los animales.

Por otro lado, ella también afirma que hace tan solo un par de años, el término de piel sensible no era tan común como lo es ahora. ¿A qué se debe esto actualmente? A todos los químicos que por generaciones hemos introducido a nuestro cuerpo y han ocasionado que nuestra piel se debilite y adelgace. Es por esto que debemos apegarnos a usar productos que provengan directamente de la tierra.

Actualmente, Remedios del Bosque busca lanzar ahora un jabón con aceite a base de moringa, el cual contiene antioxidantes que limpian la piel, a base de aceites naturales sin dejarla grasosa.

Finalmente María destacó la importancia de cuidar nuestra piel ya que una piel natural no necesita kilos de maquillaje ni tratamientos que además de costosos, nos dañan a nosotros y al medio ambiente.