Montserrat Marañón, actriz que le diera vida a la amiga de María en “María de Todos los Ángeles, se llevó el premio en el Teatro Degollado en Guadalajara.

En entrevista previa con CARAS, Montserrat compartió sus experiencias sobre su participación en la cinta, que fue reconocida con 5 premios, en la que interpreta a “Nuri” una de las tías de “Sol”, la pequeña protagonista del drama.

Montserrat comentó; “este proyecto surgió en medio de la pandemia, en esos momentos nosotros teníamos que hacer los castings con un video y la verdad es que fue bastante extraño porque no entendia muy bien de que iba, estaba acostumbrada siempre a tener las pistas del personaje, para mí fue difiícil, pero al final quedé en la primera selección y una vez que conocí a Lila Avilés conocí a una directora sensible que busca en sus actores y actrices la esencia de los personajes”.

Cortesía

“Gracias a ese casting llegué a participar en Tótem, una película que duró 5 semanas de rodaje, y en ese tiempo hicimos una familia, todas las personas involucradas en el proyecto generamos vínculos importantes, fue una experiencia maravillosa, muy especial que nunca me había pasado”, añadió.

Previo a ganar el premio Ariel, la actriz habló de sus sensaciones. “Es muy emocionante y muy conmovedor haber sido seleccionada en esta categoría junto a dos grandes mujeres. Al final lo que hace una película tan especial es que Tótem habla de los valores universales, de la familia; mostramos cómo resolvemos una crisis familiar en México y a veces puede ser muy divertido o muy dramatico, cada quien tiene sus herramientas, pero al final en todas las familias pasa esto, esta película ha llegado a tocar los corazones de todos”.

“Desde niña me veía ganando un premio Ariel, reconozco que me siento muy contenta y complacida con esta nominación, me siento muy afortunada por tener el trabajo que tengo, y bendecida porque al final llegué a un proyecto con el que conecté con mucha gente y en el que aprendí muchas cosas, tengo muchas ganas de hacer más cine”, concluyó.