¿Por qué internaron a Daniel Bisogno? Esto es lo que se sabe de su estado de salud

Daniel Bisogno podría estar atravesando fuertes problemas de salud, ya que aseguran el fin de semana pasado estuvo hospitalizado. La información la dio a conocer Gustavo Adolfo Infante, en su canal de YouTube.

En mayo de este año, el conductor estuvo en terapia intensiva en un hospital de la Ciudad de México. En ese momento fue diagnosticado con un cuadro hepático, además de que se le reventaron unas várices localizadas en el esófago, lo cual afectó gravemente su salud. Desde entonces, se mantienen las alertas sobre el estado de salud de Daniel Bisogno.

El periodista Gustavo Adolfo Infante dio a conocer que el “muñe”, habría sido hospitalizado hace unos días. Al entrevistar al actor Pepe Magaña, el conductor reaccionó dando a conocer la información sobre el estado de salud de Daniel.

Según dijo el periodista, Daniel Bisogno pasó el fin de semana en el hospital. Especial

La declaración de Gustavo Adolfo Infante sobre la salud de Daniel Bisogno

Pepe Magaña habla sobre sus proyectos: “Voy a hacer unas suplencias que me pidió Alejandro Gou para Lagunilla mi barrio, suplí a Daniel Bisogno”, dice el actor e inmediatamente Gustavo Adolfo lo interrumpe: “Sí, me dijeron que supliste a Daniel Bisogno porque estuvo otra vez internado, me estaban diciendo”, afirma el conductor.

Ante el comentario sobre la salud de Bisogno, Pepe Magaña solo asiente y dice “Lo suplí este fin de semana”. La conversación continúa y el conductor pregunta: “¿Te toca este fin de semana también?”, a lo que el actor responde que sí, que estará el sábado en la obra. Finalmente, Gustavo Adolfo le cuestiona “¿Para hacer el papel de Bisogno?”, ante lo cual el histrión contesta: “No sé si el de Bisogno u otro, pero yo lo hago”.

El pasado viernes 6 de octubre, Daniel Bisogno no acompañó a Pati Chapoy, Pedro Sola, Linet Puente y Mónica Castañeda en la emisión de Ventaneando. A esto se suman los comentarios del público sobre su perdida de peso y su aspecto, que califican como “demacrado”. Sin embargo, el conductor no ha hecho declaraciones sobre su actual estado de salud.