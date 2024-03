Premios Oscar 2024: Así inspiró Yalitza Aparicio a Lily Gladstone

A unos días de que se lleve a cabo la entrega de premios Oscar 2024, Lily Gladstone admitió que la nominación de Yalitza Apricio hace cinco años fue una inspiración en su momento para ella.

Yalitza hizo historia al convertirse en la primera mujer indígena en ser nominada al Oscar en 2019 por “Roma”, mientras que a Lily Gladstone es la nativo-americana pionera en conseguir ese mismo logro por “Los asesinos de la luna”. En una entrevista reciente para “Ventaneando”, Gladstone dijo que la nominación de la mexicana la inspiró porque se sintió representada por ella en ese momento.

“Cuando Yalitza fue nominada la apoyé tanto por eso, me acuerdo que cuando salió “Roma” yo estaba pensando en ser actriz, y ver por lo que ella estaba pasando… recuerdo sentirme muy disgustada, muchas de las cosas que surgieron de esto fue mucho cinismo en torno a su nominación, yo había experimentado un poco de eso con la película “Certain Women”, la gente asumía que yo no era realmente una actriz, que simplemente era natural en la película (...) Lo que me encanta es que la nominación de Yalitza se sintió como una victoria para mí", dijo Glasdtone en el programa.

¿Qué premios ha ganado Lily Gladstone?

Junto con Emma Stone, Lily Gladstone parte como la favorita para llevarse el premio a Mejor Actriz en los Oscar 2024 el próximo 10 de marzo. En esta temporada de premios, la protagonista de “Los asesinos de la luna” ha tenido las dos de las victorias más importantes, la del Globo de Oro a Mejor Actriz de Drama y la de los SAG Awards, mientras que Stone ganó el BAFTA, el Critics Choice Award y también el Globo de Oro, pero en la categoría de Mejor Actriz de Musical o Comedia. Annette Bening, Carey Mulligan y Sandra Hüller son las nominadas contra las que compiten.