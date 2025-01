¿Qué dijo Elon Musk de Carlos Slim? La controversial reacción del CEO de Tesla que encendió las redes

Elon Musk parece amar la polémica, y es que ahora, tras su controversial saludo durante la investidura de Donald Trump, el CEO de Tesla hizo un comentario sobre el empresario Carlos Slim que causó revuelo en redes sociales. Mediante su cuenta de X, plataforma de la que además es dueño, el multimillonario reaccionó a una publicación del usuario @WallStreetMav donde se habla de una supuesta relación del magnate mexicano con el crimen organizado.

“Carlos Slim es un multimillonario mexicano con una fortuna de más de 70 mil millones de dólares. Es el mayor accionista de acciones que cotizan en bolsa en The New York Times”, se lee en la publicación, acompañada de un artículo del diario estadounidense titulado: “How Labeling Cartels ‘Terrorists’ Could Hurt the U.S. Economy”.

En dicha publicación además se señala que el presidente del Museo Soumaya “tiene vínculos importantes con los cárteles de la droga en México. No se puede llegar a ser multimillonario en México sin ser parte de la red que está controlada y protegida”.

Elon Musk compartió la publicación del usuario @WallStreetMav X

Además de reaccionar con un emoji a la publicación, el dueño de SpaceX no ha dado más explicaciones sobre el tema. Sin embargo, su simple comentario ha dado de qué hablar.

¿Qué dijo Carlos Slim sobre las acusaciones en su contra?

Hasta el momento, el presidente de Grupo Carso no ha hecho comentario alguno respecto a los señalamientos de dicho artículo. Por otro lado, durante la conferencia mañanera del viernes la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, defendió al empresario mexicano, afirmando que no hay investigaciones en su contra.

“Es falso, no hay ninguna investigación contra el empresario Carlos Slim o sus empresas, entonces no sé de dónde sacan eso. Segundo, México es un país grandioso y no vamos a permitir que se le etiquete, que se asocie a México con el tema del narcotráfico”, aseguró la mandataria.

¿De dónde proviene la fortuna de Carlos Slim?

Carlos Slim Helú es el decimonoveno hombre más rico del mundo, ya que posee bienes que ascienden a los 76 mil 600 millones de dólares.

El conglomerado corporativo de Slim abarca numerosas industrias y servicios, notablemente en materia de las telecomunicaciones de diversos países de América, aunque también se extienden a la manufactura, transporte, construcción, el sector inmobiliario, cadenas de tiendas, el sector financiero, energía, minería, salud, deportes y medios de comunicación.