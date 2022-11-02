Ella es Carola Martínez, la esposa de Checo Pérez

Carola Martínez y Sergio “Checo” Pérez son originarios de Guadalajara y actualmente son padres de cuatro hijos: Sergio Jr., Carlota, Emilio y Olivia. ¿Qué más sabemos sobre la esposa del piloto? Aquí te contamos todo sobre ella.

Se casaron en 2018 y su matrimonio fue bendecido por el sumo pontífice de la Iglesia católica, el papa Francisco, quien bendijo la unión de los dos jaliscienses.

¿Quién es Carola Martínez, la influencer que le robó el corazón a Checo Pérez?

Carola Martínez nació en Jalisco y forma parte de las más altas esferas sociales de Guadalajara. De hecho, antes de casarse con el galardonado piloto de Fórmula 1, dedicaba gran parte de su vida a viajar y compartir sus experiencias en redes sociales.

No solo pasa tiempo con su familia apoyando la carrera de Checo Pérez, también es aficionada a la cocina y los viajes. Aunque anteriormente compartía sus pasatiempos en Instagram, con el tiempo ha preferido mantenerse alejada de los reflectores.

De la vida privada de Carola Martínez no se sabe mucho. Cuando conoció al deportista mexicano quedó flechada inmediatamente, por lo que bastaron unos meses de noviazgo para que su relación diera paso al compromiso.

Aunque mantiene en privado distintos aspectos de su vida personal, sabemos que está muy comprometida con el cuidado y desarrollo de sus cuatro hijos con Checo Pérez.

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¿Cuándo se casaron Carola Martínez y Checo Pérez?

Carola Martínez y Checo Pérez contrajeron matrimonio en junio de 2018 en Guadalajara, Jalisco, en una ceremonia religiosa acompañados de sus familiares y amigos más cercanos.

La pareja, que comenzó su historia de amor años atrás, celebró en junio de 2026 su octavo aniversario de bodas.

Desde entonces, han compartido diferentes etapas personales y profesionales, incluyendo algunos de los momentos más importantes de la trayectoria del piloto mexicano en la Fórmula 1.

¿Cuántos hijos tienen Carola Martínez y Checo Pérez?

Actualmente, Carola Martínez y Checo Pérez son padres de cuatro hijos: Sergio Jr., Carlota, Emilio y Olivia.

Su primogénito, Sergio Jr., nació en 2017, antes de que la pareja contrajera matrimonio. En 2019 dieron la bienvenida a Carlota y, posteriormente, en 2022, nació Emilio.

La familia creció nuevamente en 2023 con la llegada de Olivia, su hija menor. Desde que optaron por mantener a su familia fuera del foco público, ocasionalmente comparte fotografías de sus hijos durante celebraciones y momentos especiales.

Carola Martínez y su vida junto a Checo Pérez en la Fórmula 1

A lo largo de su matrimonio, Carola Martínez ha acompañado a Sergio Pérez durante diferentes etapas de su carrera deportiva, desde su paso por Racing Point y Red Bull hasta su incorporación a Cadillac.

En 2026, el piloto mexicano comenzó una nueva etapa en la Fórmula 1 con la escudería estadounidense, después de su salida de Red Bull al finalizar la temporada 2024.

Durante este periodo, Carola también ha aparecido en algunos Grandes Premios, donde ha llamado la atención por su estilo elegante y discreto.

Fuera de los circuitos, la pareja continúa compartiendo su vida familiar junto a sus cuatro hijos, manteniendo la privacidad que ha caracterizado su relación durante los últimos años.

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