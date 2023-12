Quién es Lauren Sanchez, la prometida de Jeff Bezos, el magnate detrás de Amazon

La prometida de Jeff Bezos, fundador de Amazon, Lauren Sánchez, ha destacado en los medios no solo por su relación con uno de los hombres más ricos del mundo, sino también por su exitosa carrera como reportera, empresaria y piloto.

El pasado 19 de diciembre, Sánchez celebró su cumpleaños número 54, el festejo se enmarcó en un año significativo pues en 2023 se comprometió con Bezos después de cuatro años de relación.

En mayo, Bezos le propuso matrimonio a Sánchez a bordo de su yate. Lauren fue captada luciendo un anillo de compromiso de entre 25 y 30 quilates.

La relación de la pareja comenzó públicamente en 2019, tras el anuncio del divorcio de Bezos de MacKenzie Scott.

Perfil de Lauren Sánchez

Lauren Sánchez tiene raíces mexicanas, nació en Albuquerque, Nuevo México, el 19 de diciembre de 1969. Se ha destacado como presentadora de noticias, reportera de entretenimiento, actriz y filántropa.

Lauren participó como conductora en programas como Good Day LA de KTTV y Ten O’clock News de Fox 11. También se desempeñó presentadora y corresponsal especial en Extra y colaboró en programas como Larry King Live, The Joy Behar Show y Showbiz Tonight. Su trabajo en televisión le valió varios premios, incluyendo un Emmy.

En 2005, Sánchez se convirtió en presentadora de So You Think You Can Dance, aunque dejó el programa después de una temporada. También tuvo apariciones como co anfitriona invitada en The View y participaciones en películas como The Longest Yard, The Day After Tomorrow, Fight Club y Ted 2.

Vida personal

Sánchez tiene un hijo, Nikko, con el exjugador de fútbol americano Tony González. En 2005, se casó con Patrick Whitesell, un agente de Hollywood, con quien tuvo dos hijos: Evan y Ella. En abril de 2019, Sánchez y Whitesell iniciaron el proceso de divorcio, el cual finalizó en octubre de ese año.

Empresaria y piloto de helicóptero

Más allá de su carrera en los medios, Sánchez se destacó como piloto de helicópteros. Obtuvo su licencia en 2016 y fundó Black Ops Aviation, una compañía especializada en producción y filmación aérea. Incluso trabajó como consultora en la película Dunkirk de Christopher Nolan.

Asimismo, Sánchez se desempeña como vicepresidenta de Bezos Earth Fund, un fondo que otorga subvenciones para abordar temas relacionados con el clima y la naturaleza.

Lauren Sánchez es una figura multifacética cuya vida ha abarcado desde la televisión y el cine hasta la aviación y la filantropía. Su compromiso con Jeff Bezos añade otra dimensión a su ya impresionante biografía. A medida que se acerca su boda con Bezos, Sánchez continúa siendo una personalidad de interés, tanto por su relación con el magnate de Amazon como por sus propios logros y contribuciones.