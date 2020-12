“Es el momento de estar y trabajar en Miami”, dice Jesús Navarro de Reik

Por Gabriella Morales-Casas

Son el hit de las plataformas de streaming, gracias al tema “Poco” con Christian Nodal, y ya lo fueron con Maluma y Ozuna. Desde Miami, platicamos en exclusiva con Jesús Navarro, vocalista de Reik.

Que Reik es uno de los grupos pop más famosos de Latinoamérica, pero este cierre de año ha sido todo un gracias a su tema “Poco” un dueto con Christian Nodal que rebasó los 3 millones de reproducciones en streaming, además de que traen sorpresas bajo el brazo para la temporada navideña. Reik sigue posicionado no solo en México sino en Estados Unidos, y desde hace dos meses Jesús Navarro pasa tiempo como “local” en Miami, el epicentro de la música latina del mundo; desde ahí platicamos con él, quien además es todo un dandy de la escena social mexicana.

¿Por qué se animaron a grabar “Poco”?

Somos del norte, de Mexicali y aunque la cultura fronteriza es distinta, naturalmente que escuchamos banda y música norteña, regional mexicana toda nuestra niñez. Vocalmente es música muy distinta pero nos hemos adaptado muy bien; hemos hecho pocas colaboraciones, pero muy acertadas: con Ozuna, Maluma y ahora Christian Nodal, en ritmos nuevos que no son habituales en nosotros.

¿Reik ya puede hacer lo que quiera?

En nuestros primeros discos estaban los sencillos claros de baladas que eran como lo que la gente quería oír, pero siempre había una cosa de jazz o electro pop, siempre hemos tenido la inquietud de experimentar, y eso es algo que seguimos haciendo. Acabamos de grabar el EP “20-21” que incluye temas de Julión Álvarez, Banda MS, Intocable y otro sencillo al lado de los tijuanenses de Grupo Firme.

Sin conciertos, pero muchos compromisos en la pandemia, ¿cómo ha sido viajar?

En la nueva normalidad viajar es raro e incómodo y muy desagradable la verdad, hemos procurado hacerlo lo menos posible tanto como por trabajo como viajes casuales. Es de las cosas que nos debemos adaptar ahora mientras sea necesario para asegurar la salud nuestra y de los otros; es una cuestión de civismo, no solo en los viajes, sino en las entrevistas, las grabaciones, los programas de tele.

¿Por qué es tan importante Miami para los músicos latinos?

Creo que es un momentazo para Miami porque se ha creado en los últimos 15 años una escena cultural mucho más rica y a todos los niveles, aparte de que es tradicionalmente la casa de los latinos en Estados Unidos. Es la plataforma global de la música latina, un melting pot con algún “gringo” perdido por ahí entre los mexicanos, colombianos, venezolanos, dominicanos, puertorriqueños, cubanos y hasta españoles.

¿Cuáles son tus lugares favoritos en Miami?

Ahorita no he ido a muchos restaurantes por la pandemia, además de que apenas estoy entendiéndole a Miami como local, pero sin duda la zona más bonita es la Street Design, el barrio creativo y cool, ahí están el Rubell Museum, que es un museo-galería con un restaurante increíble dentro que se llama Leku; el Broken Shaker, la Casa Tua y Forte dei Marmi, que son restaurantes de barrio muy bonitos con un ambiente rico y cocina deliciosa. Esos eran los que me gustaban antes de la pandemia y espero que sigan ahí después de esto porque valen mucho la pena.

Te vimos en un Porsche en Miami, ¿ya eres fan de los autos?

Ja ja, no sé mucho de motores, lo que me atrae de los autos es el diseño y particularmente la comodidad, que te sientas confortable dentro. Los súper carros italianos no me gustan, pero los alemanes sí, sobre todo los grandes enormes y comodísimos. Era un Porsche 911 Carrera 4S y se me hace elegantísimo y divertido para manejar; me explicaban que es un auto de tracción integral en las cuadro ruedas, es decir, que no se “desboca”. También me encantan el Targa y Panamera, pero este 4S me enamoró. En Miami es habitual ver estos autos y no quise perderme esa sensación de conducir un Porsche en Miami.

¿Por qué te interesa tanto el diseño, siendo cantante?

Es súper importante en mi vida porque soy un hedonista, me gusta que todo esté bonito todo el tiempo y creo que entre más estés rodeado de cosas hermosas tú te siente mejor, más relajado y te pones mas creativo, eso te vuelve propositivo y por lo tanto te hace mejor persona. Eso pienso que es el papel de la belleza y el diseño de los objetos en nuestras vidas, y cada quien le encuentra donde puede y donde quiere. Yo no soy de cuerpo perfecto, pero llevo ese amor por la estética al arte, el diseño de objetos artesanales, hechos a mano, la belleza del interiorismo, la moda ¡y ahora los autos!