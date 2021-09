Rommel Pacheco: nueva vida con Lylo Fa, y su incursión en la política

Tras su regreso a México luego de su última participación en los Juegos Olímpicos, Rommel Pacheco y su esposa Lylo Fa, posaron en exclusiva para CARAS, y nos platicaron de su vida en familia, del fin de su carrera deportiva y del inicio de su carrera legislativa.

Por Jorge Alférez

Frente a un escenario sumamente diferente al que había conocido en juegos previos, pues dadas las circunstancias no se permitió el acceso al público a las competencias y en ellas, únicamente se encontraban los participantes, los jueces y algunos medios de comunicación, Rommel Pacheco se despidió con una última participación desde el trampolín.

“En aquella última competencia en la que la gente en México se desveló conmigo, claro que tenía las ganas de lograrlo todo, de regresar a casa con una medalla y cerrar con broche de oro, pero también quería disfrutarlo. Antes de cada clavado y además de las correcciones o comentarios necesarios, recuerdo que mi entrenadora me decía: ‘hazlo bonito, pero ante todo, disfrútalo’, y así lo hice; en mi último clavado me di la oportunidad de contemplar el lugar, cosa que no siempre pasa, pues normalmente estás muy concentrado en tu competencia y no ves todo lo que te rodea. Y aunque en esta ocasión no había público, recuerdo haber visto a los jueces, a los medios y a mis compañeros. Me di la oportunidad de contemplarlo, atesorarlo y disfrutarlo”.

“A pesar de que me hubiera encantado regresar a casa con la medalla al cuello, muchas veces, una medalla no te da el cariño ni el reconocimiento de la gente. Y claro que es muy bonita y es una gran satisfacción, pero sin duda alguna, la forma en que tú puedes inspirar a un país o a su gente, es el verdadero valor de una medalla”.

Un salto a la política

Fue el pasado 6 de junio y en el marco de las elecciones de 2021, cuando Rommel Pacheco fue electo diputado federal por el estado de Yucatán. Meses más tarde, en septiembre se llevó a cabo su toma de protesta frente al cargo público que ahora ejerce. Ante este cambio, se muestra emocionado y preparado. “El haberme ganado la confianza y el voto de los yucatecos para poder representarlos, es un gran compromiso y responsabilidad, que si bien, cualquier diputado debe cumplirlo por igual, en mi caso, al ser un deportista destacado que ha dado resultados, la gente espera de mí lo mismo o más en la Cámara de Diputados. Quieren que sea igual de ganador, que sea disciplinado y un gran diputado, y así va a ser”, asegura confiado.

