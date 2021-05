5 veces en que Salma Hayek nos demostró su inteligencia para los negocios

No. El mérito más grande Salma no es haberse casado con uno de los hombres más ricos del mundo. Pensar eso es, básicamente, no haber superado nunca el machismo de los años 50 o reducir el papel de las mujeres al de una simple añadidura.

Al respecto, la actriz y empresaria mexicana dijo a principios de 2021 en el podcast Armchair Expert:

«Él me ha hecho mucho mejor persona y crecer de una manera muy buena y saludable. Y, ya sabes, cuando me casé con él, todos dijeron: “Oh, es un matrimonio arreglado, ella se casó con él por dinero”. Yo estaba como, “Sí, lo que sea, perra”. Piensa lo que quieras. Quince años juntos y estamos muy enamorados. Y ni siquiera me ofendo. Yo digo, “Sí, lo que sea'”».

Recordemos que Salma se posicionó en 2020 como la sexta mujer más rica en Reino Unido, con una fortuna de casi 6.6 mil millones de libras.

La riqueza que ella y su esposo amasan, eclipsa por completo las sumas de otros matrimonios en el mundo y, por supuesto, a lo que muchas estrellas de cine pueden lograr.

Antes de casarse con François-Henri Pinault, Salma ya había invertido en empresas de maquillaje. Así, incrementó su riqueza a 115 millones de libras antes de siquiera conocer al empresario. Sin embargo, esto es algo que muchos no reconocen en su trayectoria.

«Es otra forma de mostrar racismo. No pueden creer que esta mexicana terminó en la vida que tiene, y se sienten incómodos conmigo», dice sobre estos juicios.

En 2017, Hayek se asoció con el fundador de Juice Generation, Eric Helms, para crear Blend It Yourself. Un servicio de suscripción en el que los clientes reciben todos los ingredientes que necesitan para preparar deliciosos smoothies orgánicos que también pueden usarse como mascarillas faciales.

En 2008, esta misma sociedad con Helms lanzó Cooler Cleanse; un programa de jugos a domicilio. «Siempre ha sido una progresión muy natural para nosotros. Eric y yo compartimos una pasión similar por ayudar a reducir la forma en que nuestro estilo de vida moderno trae tanto estrés a nuestro cuerpo», dijo Hayek a CNBC.

Desde 2011, Hayek también es rostro promocional de Nuance Salma Hayek. Esta es una marca de maquillaje y cuidado para la piel que desarrolló con la cadena de farmacias en Estados Unidos CVS.

Otra faceta muy interesante de la mexicana es toda su labor altruista y de conciencia sobre diversos problemas; por ejemplo, el aumento de violencia hacia la mujer durante la emergencia pandémica de 2020. Lo cual demuestra que sus inversiones no sólo son inteligentes y en beneficio de su propio bienestar, sino que cuentan con una importante mirada humanitaria. Su campaña #StandWithWomen es una clara muestra de su mirada en los negocios y su compromiso por poner el dinero en donde más importa.