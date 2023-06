Santiago González y Samuel Ledesma nos hablan de su emprendimiento Nameless

Santiago González y Samuel Ledesma fundaron su agencia bajo los principios de transparencia e iniciativa para ofrecer un servicio que incluya todas las necesidades de sus clientes, compitiendo en el mercado global que demanda pensar de manera más innovadora.

Con varias oficinas en el país, Nameless Agency diseñó un espacio para atrapar su atención, dádoles un wow moment. En un ambiente controlado y personalizado

Santiago González y Samuel Ledesma nos contaron en entrevista los detalles de su emprendimiento.

Cortesía

¿Cómo inició la agencia Nameless?

Santiago: Está muy interesante como comenzó nuestra empresa porque el destino nos unió para poder trabajar juntos, nos dimos cuenta que complementamos perfecto nuestras habilidades para hacer las cosas más funcionales mejor que siendo independientes. Samuel es una persona muy organizada con los presupuestos, y yo tengo habilidad en la parte creativa y en las Relaciones Públicas. Cuando nos juntamos pudimos hacer cosas increíbles y nos dimos cuenta que había un gran espacio de oportunidad para hacer las cosas distintas. Tenemos alrededor de 50 cuentas que llevamos de manera regular con clientes con los que llevamos años trabajando y eso un gran logro.

¿Cuál es su satisfacción de haber emprendido?

Samuel: Generar empleo en este México tan competitivo, cumplir los objetivos de las marcas y también el poder crecer ahora que acabamos de cumplir seis años, ya hemos hecho lanzamientos muy mediáticos, y dar los resultados que el cliente quiere. También Nameless ha sido un semillero de profesionistas que nosotros hemos desarrollado, chicos que llegan aquí haciendo prácticas profesionales y que terminamos encaminando para desarrollar el ámbito a los que ellos se quieren dedicar, bastante gente que ha trabajado con nosotros ya está trabajando en corporativos y con marcas muy grandes.

Santiago: Además el poder ver en físico lo que pasa por nuestras mentes es satisfactorio, también el hecho de que constantemente estamos aprendiendo y desarrollandonos. Además damos clases en varias escuelas y ver que muchos niños están cumpliendo sus sueños me da mucha satisfacción.

Cortesía

¿Cuáles han sido los retos a los que se han enfrentado?

Santiago: Todas las cosas que pasan en la agencia son un reto, como el trabajar con marcas tan grandes, tenemos que cumplir con expectativas impresionantes a nivel internacional, pero lo vemos como un reto que nos ayuda a crecer como agencia y también el aprender a dirigir y liderar los equipos de trabajo.

¿A dónde les gustaría llegar, cuál es su meta?

Santiago: Acabamos de publicar un pódcast de Namless, ha sido bastante interesante porque todos los sueños que hemos tenido los hemos logrado muy rápido y estamos trabajando en ponernos metas para seguir alcanzandolas. Estamos también trabajando para crecer en Latinoamérica. Gracias a Dios hemos estado cumpliendo nuestros sueños, nunca hay que dejar de soñar, constantemente hay que retarnos para poner en lo alto el nombre de nuestro país.

¿Qué le dirián a las personas que quieren dedicarse a esto?

Santiago: Les diría que no hay sueños tan grandes en el mundo que no se puedan lograr siempre y cuando estén comprometido con la idea de que es trabajo, de que tienes que ser responsable y dar los números. No tengas miedo a seguir tu sueño, aviéntate pero ten en cuenta que esta carrera se basa en imagen, cuida tu imagen y reputación para que no te limite a llegar a donde tu quieres.