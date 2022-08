Santiago Harp nos abre las puertas del estadio de los Diablos Rojos

Nos abre las puertas del estadio que lleva el nombre de su papá, Alfredo Harp Helú, para demostrarnos que -más que un recinto deportivo-, es un centro cultural en donde se fusionan las dos más grandes pasiones que heredó de sus padres: el arte y el deporte.

Con solo 22 años, Santiago Harp logró convertir su más grande pasión, en su trabajo. El ahora vicepresidente de los Diablos Rojos de México nos cuenta sobre el significado que tiene el beisbol en su vida, los planes que lo mueven y las acciones que está tomando para que las nuevas generaciones se acerquen a este deporte.

¿Qué significa el beisbol para ti?

Para mí, es la pasión más grande que heredé de mi papá. Desde que tengo memoria ha sido el tema que siempre se habla en mi casa, es lo que nos une a todos. El beisbol es mi vida.

¿Qué aprendizajes te ha dejado este deporte en tu vida diaria?

Cuando era jugador, aprendí a dar lo mejor de mí todos los días para lograr los objetivos. Ahora, como vicepresidente, he aprendido a ser el líder que el equipo necesita, motivándolo y contagiándole de mi pasión y ganas por dejarlo todo en la cancha.

¿Cómo fue para ti que el beisbol pasara de ser tu pasión a ser tu trabajo?

A los 15 años, al ver que jugadores más jóvenes que yo y con un talento impresionante llegaban a la Academia de Beisbol en Oaxaca, me di cuenta de que no iba a ser beisbolista profesional. Fue ahí cuando decidí que iba a llevar mi pasión por este deporte al área administrativa, para engrandecer y aportar al equipo desde otro punto. Desde ese momento me empecé a preparar para algún día tener este puesto y colaborar en lo que más amo en esta vida.

¿Cómo ves el beisbol en México y a las nuevas generaciones relacionándose con él?

Las generaciones jóvenes estaban perdiendo la fe en este deporte. Sin embargo, creo que el beisbol en el país ha progresado mucho desde la construcción del nuevo estadio. Los jóvenes están encontrando aquí ‒conozcan o no cómo se juega‒ una forma de entretenerse y divertirse. Y con el tiempo, inevitablemente, terminan enamorándose del beisbol. Me enorgullece decir que cada vez son más los jóvenes los que llenan las graderías.

¿Qué te gustaría transmitirles a estas nuevas generaciones?

Todos nuestros esfuerzos están dirigidos para hacer las cosas en este estadio y con los Diablos Rojos algo atractivo para las nuevas aficiones; innovando en tecnología y mediante una comunicación en nuestras redes sociales con la que se sientan identificados. Lo que yo quisiera poder compartir con los jóvenes de hoy es que el beisbol es mucho más que un deporte.

¿Cuál es la historia detrás del museo de los Diablos Rojos?

Siempre tuvimos la intención de crear un museo de este equipo tan importante para México. Desde que tengo memoria, los jugadores compartían con el equipo ‒cuando rompían un récord o se iban a retirar‒ objetos de valor como guantes y bates, siendo una forma de aportar su trayectoria. Yo los fui guardando para un momento especial, sabía que algún día los íbamos a necesitar. Fue durante la pandemia que decidimos poner el proyecto en marcha. Fue un año de mucha investigación y de recopilación de trabajo de artistas mexicanos. Lo más bonito es que fue un esfuerzo del equipo interno de los Diablos, que con mucha pasión y compromiso, creó este museo que representa la historia de una de las escuadras deportivas mexicanas más importantes de la historia.

