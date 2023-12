Tamara Falcó buscaría ser madre por medio de la adopción

La hija de Isabel Preysler expresó su deseo de ser madre el próximo año y formar una familia con su esposo Iñigo Onieva a poco meses de haberse dado el “sí, quiero”, en una lujosa boda.

Durante la fiesta navideña de Moët & Chandon en el Hotel Ritz en Madrid, Tamara Falcó habló sobre cómo vive su vida de casada y sobre sus próximos planes, entre ellos, ser madre. “Cuando venga, yo feliz. Es algo que no me obsesiona y no tengo presión. Voy bastante a mi bola. Depende de Dios. Tengo plena confianza, si viene fenomenal, y también conozco matrimonios felices sin niños”, expresó.

En este sentido, le abrió las puertas a la posibilidad de adoptar si fuera necesario. “No lo descartamos, pero es algo que aún no hemos hablado, porque seguimos con la ilusión de formar una familia. Es un momento súper bonito para vivir en pareja. Hace poco meses que nos casamos y hemos viajado mucho”, mencionó.

De esta manera, Tamara Falcó expresó su ilusión por experimenta la maternidad sin importar de qué manera sea.

Pese a infidelidad, Tamara Falcó e Iñigo Onieva se casaron Instagram

Por otro lado, la marquesa de Griñón aprovechó para contar cómo va a celebrar estas primeras navidades como mujer casada y dijo que incluirá un viaje al final del año con su mamá y sus hermanos a Miami.

“Yo pensaba que, por supuesto, siempre iba a pasar las Navidades con mi familia, y ahora, después de casarme resulta que tengo que compartir... Este año hemos decidido pasarlas todas con la mía, porque a finales de año vamos a hacer un viaje todos juntos”.