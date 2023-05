The St. Regis Mexico lanza “Jazz Nights”, esto es lo que tienes que saber

The St. Regis Mexico City da inicio a Jazz Nights, una serie de conciertos íntimos programados para llevarse a cabo en el icónico King Cole Bar de junio a noviembre de este año. La serie celebrará el jazz contemporáneo y brindará una interpretación moderna de las amadas melodías de jazz que se tocaron en el hotel insignia de la marca en Nueva York en las décadas de 1930 y 1940, años en que el hotel fue sede de los más icónicos músicos de jazz en la historia, dando pie a que se convirtiera en una de las “signature music” de la marca St. Regis en la actualidad.

Siguiendo esta tradición, el pasado 18 de mayo el hotel The St. Regis Mexico City fungió como anfitrión de una de sus ya icónicas Midnight Supper con la presencia de para celebrar el lanzamiento de sus “Jazz Nights” dentro del el Restaurante Diana, mismas que estarán abiertas al público durante 5 fechas en lo que resta de este 2023.

Creando una atmósfera que transporte a los años 20’s, la época del auge del jazz, la noche comenzó con un delicioso cocktail curado por su jefe de mixología Tohm Jouy seguido de una deliciosa cena a cargo del reconocido Chef Diego Niño dentro del ya icónico restaurante Diana.

El menú constó de una cena de cuatro tiempos, con platillos exquisitos convirtiendo la noche en una experiencia inolvidable en maridaje con vinos de Casa Madero. Durante esta Jazz Night, se contó con la presencia y talento de Paco de Maria, Originario de Ciudad Obregón, Sonora, Paco de María, conocido también como “La Voz del Big Band”, se ha posicionado, a lo largo de 15 años de exitosa trayectoria, como el más importante intérprete vocal de Big Band de nuestros días en México. Esto, gracias a su elegancia, talento vocal e interpretativo y a la vigencia con la que ha mantenido vivo el género de las grandes bandas, con un corte internacional y un estilo propio que conecta con un amplio público de todas las generaciones.

Jazz Nights by The St. Regis Mexico City promete convertirse en uno de los mejores planes dentro de la Ciudad de México, para todos los amantes de la música “El jazz es una parte innata del legado de St. Regis, y es emocionante ver a los viajeros y clientes apasionados por la tradición social y cultural que representa éste género musical”, dice Rodrigo Rizzi, Gerente General de The St. Regis Mexico City.

“Con el lanzamiento de la serie ‘Jazz Nights’, estamos encantados de entretener tanto a los amantes del jazz como a los nuevos aficionados con una innovadora programación de jazz, actuaciones modernas y experiencias que se convierten en recuerdos únicos”.

Con 5 fechas durante los meses de junio al mes de noviembre, Jazz Nights promete transportar a todos sus asistentes al Nueva York de los años 20 con un toque contemporáneo que mantiene vigente a este sofisticado género musical.