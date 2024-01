Una disculpa a Lady GaGa, conoce la nueva obra dirigida por Elisabetha Gruener

Fotos Cortesía Odette Villarreal

Siendo Lady Gaga una de las figuras más importante para la comunidad queer, Elisabetha decide usar el nombre de la artista para demostrarnos una fresca historia de amor con risas, visibilidad y reflexión.

“Es una historia de amor entre dos hombres, pero siento que muchas veces las historias queer son muy estereotipadas con personalidades fuertes, dramáticas y en ocasiones muy erotizado. En realidad, pienso que eso es algo ya muy anticuado. Lo padre de esta obra es que trata la relación como algo universal: problemas con los amigos, familia y dentro de la misma dinámica. También toca un poco la homofobia interiorizada de uno de los personajes que apenas se está definiendo como hombre gay.”

Asímismo, Elisabetha nos comparte el momento en el que decidió lanzarse en este proyecto, debutando su primera dirección.

“Un día fui con Leonardo Bono a ver una obra de teatro y justamente caía en estos estereotipos negativos y pensé entonces, que sería padre ver una obra que se salga de ellos. ¡Entonces le pregunté a un amigo si podía adaptar la obra y me dijo que si! Fue realmente un impulso con ganas de decirlo y resaltar la visibilidad. Creo que todavía hay mucho prejuicio y discriminación, pero pienso que mientras más historias como esta se hagan, es ahí donde se genera el cambio en la cultura”.

Por otro lado, la artista nos comparte qué fue lo más divertido de este proyecto y los retos por los que pasó.

“Lo más padre fue trabajar con Saul Villa, Clemente Vega y Leonardo Bono. Las conversaciones que hemos tenido durante los ensayos y como se ha ido adaptando el guion ha sido muy satisfactorio. Siento que he aprendido mucho de mis compañeros, pero todo el ensamble da una perspectiva diferente, mientras que al mismo tiempo hacen a sus personajes suyos. Por el otro lado, creo que el mayor reto es que sobre todo en teatro por supuesto, es realizar el proyecto. Dudas como en donde íbamos a ensayar, la escenografía, como la íbamos a acomodar, etc. Todo para que el equipo pueda seguir viviendo su vida, pero al mismo tiempo ir definiendo la obra. En México desgraciadamente a veces es difícil conseguir apoyo para este tipo de proyectos y finalmente dependemos de taquilla, pero en su totalidad, ha sido una gozadera ”.

Demostrando su versatilidad en teatro y también en música. Elisabetha nos comparte un poco de lo que ve en su futuro respecto a su carrera.

“Me encantaría ir sumando proyectos y personas en Insecta, que es la compañía que fundamos para hacer esta obra, entonces me gustaría hacerla más grande en donde yo eventualmente no tome todas las decisiones. También claro me gustaría actuar en algunas cosas, dirigir o producir otras, eso sería lo que más me llenaría en la vida. Por otro lado, cuando liberamos el carel con su pauta, ¡Es impresionante la cantidad de comentarios negativos y homofóbicos que la gente escribe! Pero eso solo ha hecho que nos apasionemos más por este proyecto. Hay gente que todavía cree que este tipo de historias buscan promover que la gente se vuelva gay (risas) Simplemente estamos contando historias de todo mundo”.

Dado que lleva su nombre, y que al igual que Elizabetha tiene una gran pasión por el teatro, le preguntamos a la artista cuál cree que sería la reacción de la “Madre Monster” si pudiera ver esta obra.

“Yo creo que se reiría mucho porque a pesar de que la referenciamos un par de veces, son cosas muy icónicas y particulares (risas). A mí me gustaría transmitirle esa inspiración, que lo tomara como un himno u homenaje y que finalmente se divierta”.

Para despedirse, Elisabetha nos comparte un consejo para alguien que se encuentre por iniciar algo, de la misma manera que ella está por hacerlo con esta obra.

“Hacerlo y pedir ayuda, rodearse de gente que te sirva de apoyo y una red de seguridad tanto emocional como de trabajo. Eso siempre hace todo mucho más fácil. También creo que es no pensarlo tanto o darle muchas vueltas, simplemente hacerlo. La gran mayoría de cosas en mi vida han salido así y ha resultado muy bien.

Una disculpa a Lady Gaga estará disponible a partir del 2 de febrero al 30 de marzo.