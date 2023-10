Víctor González Herrera nos cuenta cuál es el trasfondo de los peluches del Dr. Simi

Los peluches del Dr Simi sin duda se han convertido en un símbolo viral dentro y fuera del país. No sabemos cuándo ni cómo pero de repente, vemos fotos y videos de varios artistas internacionales presumiendo sus múltiples peluches.

La cantante inglesa Adele recientemente subió una foto de su colección de peluches como si fueran un trofeo, que le han aventado en varios de sus conciertos. Lo cierto es que hay un gran trasfondo social detrás de estos muñecos. Una fundación que emplea a personas con capacidades diferentes, un proyecto social que tiene la empresa del Dr Simi que tiene que ver con el bienestar integral de su gente aunado a un tema medioambiental con el que están comprometidos.

Einar González

CARAS se dio a la tarea de buscar a Víctor González, para que nos aclare varias dudas, ¿cómo se hicieron virales los peluches? ¿fue un fenómeno orgánico? ¿viene Adele a México? ¿qué hay detrás de estos peluches? Sobre esto, más proyectos próximos de las Farmacias Similares y un poco de la filosofía del grupo ·Por un país Mejor”, nos concede una exclusiva entrevista.

¿Cuál es tu labor hoy en día en las Farmacias Similares?

Soy el presidente de un grupo que busca un país mejor. Somos un grupo que conforma Farmacias Similares, análisis clínicos del doctor Simi con doscientas clínicas .También tenemos tres plantas farmacéuticas y laboratorios donde fabricamos el 30% de lo que vendemos. Mi labor es plantear la estrategia para que las cosas salgan, pero principalmente me enfoco en la gente. Estoy seguro de que si nos enfocamos en mejorar el bienestar de nuestra gente, si nos preocupamos por el personal que es lo más importante por consecuencia, todo va a fluir en una empresa.

¿A qué retos te has enfrentado en todo este tiempo?

Son muchísimos los retos a los cuales me he enfrentado. Uno de los más grandes fue en la pandemia. El ajustarnos a las nuevas modalidades del mercado, entender que lo que se vendía antes ya no se vende y meternos en los productos. Cómo hablarle al cliente cuando ya no estaba saliendo de sus casas, por ejemplo, apostamos mucho a redes sociales.

Ahora que entramos a la oficina, vimos unos espacios increíbles. Platicanos sobre esto…

Soy presidente del grupo hace año y medio. Mi intención siempre fue apostarle a la gente. Por lo cuál hemos implementado varios espacios como un gimnasio de primera con clases dos o tres veces por semana, completamente gratis para la gente que sube y toma clases de ejercicio. También hemos implementado el tema de mindfulness o meditación, porque hemos detectado que metiendo este tipo de práctica cinco minutos, tres minutos, hemos logrado disminuir los índices de depresión y ansiedad de la gente y, por consecuencia, pues se transforman en ellos, se transforma la organización.

Los peluches del Dr. Simi se han hecho virales y han dado la vuelta al mundo a través de varios artistas internacionales, cuál es el trasfondo?

Nosotros vendemos el peluche del doctor Simi desde hace aproximadamente 10 años, y hace dos años y medio empieza la tendencia completamente orgánica. Porque una chavita, pasa la farmacia compra un Simi y se lo lleva Corona Capital y lo avienta. Es lo que yo tengo entendido. Fue completamente orgánico. Empezamos a ver en redes que de repente lo tenía Coldplay en Monterrey porque otra persona lo aventó y de ahí solito empezó a surgir lo viral de estos peluches. Es importante decir que no hubo ninguna colaboración con un artista y que fue completamente orgánico. Osea, no pagamos nada a nadie. El Dr.Simi se volvió un símbolo de México, pues es algo que llama la atención, que es divertido y es chistoso.

Einar González

Hay un trasfondo social detrás de los peluches, ¿nos podrías platicar un poco de esto?

Lo más importante es que este peluche lo hace CINIA, que es una empresa 100% mexicana que está en Puebla, donde a mano hacen los peluches personas con capacidades diferentes. Entonces es impresionante ir y ver la felicidad y el amor que le ponen estas personas a lo que hacen. Porque anteriormente gente con capacidades diferentes no tenían posibilidades de trabajar. Entonces, a raíz de esta de esta tendencia y de la venta de este peluche donde no ganamos nada, ayudamos a transformar la vida seiscientas personas. Creció un 50% el personal de esta fábrica, y es lo que más nos llena de orgullo. Con ellos transformamos vidas. Ellos crecen, nosotros crecemos y es un círculo vital.

Einar González

¿En qué crees que radique el secreto de que los peluches se hayan vuelto virales?

El secreto es el ese resultado de estar ayudando a través de esta fundación, a disminuir el costo de las medicinas, de estar siempre pensando cómo ayudamos a la sociedad y al planeta. Siento que es la consecuencia de cuando uno actúa de buena fe y se te regresa .

Einar González

¿Tienes una idea de cuántos peluches se han hecho?

Hoy estamos vendiendo en nuestras farmacias 40 mil peluches mensuales. Pero podemos estar vendiendo 100, nada más que ya no nos damos abasto. O sea, la fábrica, como es un modelo único, no es de que puede crecer de la noche a la mañana tan fácilmente porque hay una curva de aprendizaje al personal, de cómo hacerlos, pero estamos haciendo todo lo posible para crecer la fábrica y crecer el modelo.

Einar González

Einar González

¿Qué peluche te ha llamado más la atención?

El que más me gusta es el astronauta, creo que es el más llamativo, el más elaborado y que representa lo que estamos buscando que es trascender.

Adele salió en redes sociales presumiendo su colección de peluches, ¿En qué momento surgió esto?

Sorprendentemente, Adele llevó la tendencia o el fenómeno a un siguiente nivel. Rosalía así fue la primera que se tomó las fotos con él con los peluches del Dr. Simi. Pero, de repente Adele en sus redes sociales, subió su colección, como si fuera un trofeo de varios de todos los peluches que ha recibido en sus conciertos en Las Vegas. Nosotros si le enviamos una invitación a ella, se la hicimos llegar de diferentes maneras a través de redes sociales. Y le dimos a conocer que el peluche estaba hecho por CINIA, y que esta empresa emplea a gente con algún tipo de discapacidad. Ella conectó con esta misión y en medio concierto, lo publicó y habló de esta causa. Y pues ahí sigue la invitación y seguimos trabajando para que pueda venir. Ella viene en marzo a sus conciertos y nosotros tenemos la apertura del museo CINIA, que va a ser algo fuera de este mundo y creemos que va a ser viable que nos acompañe.

¿Cuáles han sido tus mayores satisfacciones que estás haciendo?

Algo que me llena así de orgullo es el tema de la colonia Simi. Digo, todo lo que somos, una infinidad de cosas que hacemos. Porque hay una diferencia entre antes y después de colonias Simi, ya bajamos casi el 8% de la delincuencia percibida en la colonia.

Para mí, eso es trascendental. O sea que logres disminuir la delincuencia, subir el bienestar, la conexión entre la gente, y que podamos crear un modelo que sea replicable en otros estados y a lo mejor en el mundo.

Einar González

El tema ambiental en tu empresa es fundamental, nos podrías hablar de Simi Planeta?

Empezó hace 4 años Hoy ya tenemos 40 proyectos en todo el país. Ya cerramos con 1,200,000 ejemplares de árboles plantados; es un bosque completo. Y tenemos muchísimos proyectos donde trabajamos con diferentes fundaciones. También, compramos una reserva en la Patagonia chilena porque tenemos farmacias en Chile. Entonces tenemos una isla donde el objetivo es mantener a virgen que no la destruyan y está densamente poblada de árboles.

¿Qué consejos te ha dado tu padre sobre este negocio?

El tenía sus dichos. Por ejemplo, “Porque ayudamos, ganamos y porque ganamos, ayudamos” Él me enseñó también que cuando genera riqueza, tienes que repartirla, entre más generas más la repartes. Es ese pensamiento de que no soy yo, sino somos todos. No es mi empresa, sino, es nuestra empresa. Es conectarte a una frecuencia de abundancia. Así lo veo yo.