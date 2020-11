Woody Allen: La vida del multifacético actor y director de Hollywood

Todo lo que tienes que saber de la biografía, películas y vida personal y de uno de los cineastas más notables de Hollywood: Woody Allen

¿Quién es Woody Allen?

Heywood Allen Stewart Konigsberg, conocido artísticamente como Woody Allen, nació el 1 de diciembre de 1935 en el distrito de Brooklyn de Nueva York.

Sus padres fueron Martin Konigsberg, un grabador de joyas y camarero, y Nettie Konigsberg, contable de la tienda de delicatessen de su familia, de origen judío.

A lo 15 años ya publicaban sus chistes en los periódicos, con lo que ganaba más dinero que sus dos padres juntos. Dos años después, cambió su nombre de forma legal a Heywood Allen, y más tarde decidió comenzar a llamarse Woody Allen.

¿Cómo comenzó su carrera?

La carrera en el mundo del entretenimiento de Allen, comenzó como escritor de comedia, a los 15 años comenzó a enviar sus chistes a diferentes escritores, que no dudaron en contratarlo para hacer sus guiones de comedia.

A los 19 años, ya escribía guiones para programas de televisión como The Ed Sullivan Show, The Tonight Show y otros especiales en televisión.

Pasó muy poco tiempo para que el escritor comenzará a escribir pequeños cuentos y tiras cómicas para revistas como el The New Yorker, algunos de sus escritos más famosos son: Getting Even, Without Feathers, Side Effects y Mere Anarchy.

De 1960 a 1969, se convirtió en un reconocido monologuista, causando un gran impacto en la comedia en vivo: “Ayudó a convertirla en mordaz, comentario satírico brutalmente honesto sobre el tenor cultural y psicológico de la época“.

Allen apareció por primera vez en ‘The Tonight Show Starring Johnny Carson‘ el 1 de noviembre de 1963 y para 1965 ya tenía su propio show de comedia en Gran Bretaña, ‘The Woody Allen Show‘.

Las películas de Woody Allen

El escritor y actor, también incursionó en el mundo del cine como escritor, director y actor, y aunque su carrera cinematográfica está conformada por 48 películas, estas son las más aclamadas:

La vida y todo lo demás (2003)

Escrita y dirigida por el propio Allen, cuenta la historia de un escritor que tiene problemas con su novia y con un maestro que tiene un historial de enfermedades mentales.

Sombras y niebla (1991)

El escritor y director realizó un homenaje al blanco y negro en esta historia en la que un grupo de vigilantes despierta a un contador para que ayude en la búsqueda de un estrangulador fugitivo.

Así pasa cuando sucede (2009)

Un hombre maduro y excéntrico que vive en Nueva York conoce a una chica sureña con la que vivirá una serie de enredos familiares y sentimentales.

La última noche de Boris Grushenko (1975)

Despechado porque el amor de su vida se casará con otro, un joven ruso se enlista en el ejército, en donde accidentalmente se convierte en un héroe.

Recuerdos de una estrella (1980)

Un exitoso director recuerda su vida y sus romances, su principal inspiración, mientras asiste a a una retrospectiva de su propia obra.

Crímenes y pecados (1989)

Es la primera película en la que Allen mezcla el drama con la comedia. La historia sigue a un oftalmólogo que se enfrenta a una crisis cuando su amante lo amenaza con revelar a su esposa su romance, y otros negocios cuestionables.

Disparos sobre Broadway (1995)

El lado artístico de un ejecutor de la mafia aflora cuando secretamente ayuda a un polaco en el guión de una producción.

La provocación (2005)

Chris Wilton, un joven profesor de tenis, se obsesiona con Nola Rice, la seductora prometida de su cuñado.

La rosa púrpura de El Cairo (1985)

Una aficionada de las películas se embarca en una aventura intensa cuando un ídolo pasa de la pantalla a su vida.

Jazmín azul (2013)

Tras el suicidio de su marido, Jasmin debe abandonar su lujosa vida en Nueva York para mudarse a San Francisco y vivir con su hermana Ginger, donde tendrá que comenzar de nuevo.

Maridos y esposas (1992)

Un matrimonio que lleva muchos años casado empieza a deteriorarse cuando sus mejores amigos les anuncian su separación.

Hannah y sus hermanas (1986)

El marido de Hannah tiene un romance con una hermana, y su ex-marido termina casándose con la otra hermana.

Zelig (1983)

Durante los años 1920, un hombre se hace famoso por su habilidad de cambiar la apariencia de las personas que encuentra.

Manhattan (1979)

Un escritor de comedias divorciado que sale con una colegiala, se enamora de la amante de su mejor amigo.

Dos extraños amantes (1977)

Un comediante y una cantante tienen problemas en su relación a causa de sus diferentes puntos de vista, la película cuenta la historia de su romance, desde que comenzó, hasta el punto del conflicto.

Su carrera en el teatro

Además de su comedia y sus maravillosas películas, Allen ha dejado un increíble legado en el mundo teatral con maravillosas obras como:

Don’t Drink the Water de 1968, Play It Again, Sam de 1969, A Second Hand Memory de 1989, Honeymoon Motel de 2011 o Bullets Over Broadway de 2014.

Además de actuar en varias de ellas, también consiguió ganar varios Premios Tony, y largas temporadas en Broadway.

La vida personal y romántica de Woody Allen

Allen se ha casado en tres ocasiones, y ha tenido romances con varias mujeres a lo largo de su vida.

En 1956, el cineasta se casó con Harlene Rosen, él tenía 20 años y ella 17; sin embargo, su matrimonio apenas duró tres años, pues 1959, quedaron oficialmente divorciados.

En 1966 se dio una nueva oportunidad y se casó por segunda vez con Louise Lasser, una actriz que participó en tres de sus películas, desafortunadamente la relación no funcionó y el 1970 se divorciaron.

En 1969, Allen conoció a la actriz, Diane Keaton, comenzaron un romance que apenas duró un año; sin embargo, ella siguió actuando en sus películas. La más importante en la carrera de ambos, fue ‘Dos Extraños Amantes’.

En 1979, el escritor y director conoció a Mia Farrow, y en 1980 hicieron oficial la relación que duró 12 años.

Farrow actuó en 13 de las películas de Allen, y aunque estuvieron mucho tiempo juntos como pareja, nunca se casaron ni vivieron en la misma casa.

En 1992, Allen protagonizó un escándalo cuando Farrow encontró fotografías de su hija adoptiva desnuda, Soon-Yi Previn, en la casa del cineasta. Él le confesó que las había tomado después de haber mantenido relaciones sexuales con ella.

Soon-Yi Previn confesó que su primera interacción con Allen, había sido en 1991, después de que ella sufriera una lesión en un partido de baloncesto en la escuela. Él comenzó a asistir a los partidos, y se unieron desde entonces.

En agosto de 1992, Alle dijo en entrevista para Time Magazine: “Nunca he vivido con Mia. Nunca en toda mi vida dormí en el departamento de Mia, y nunca solía ir allí hasta que llegaron mis hijos hace siete años. Nunca tuve cenas familiares allí. No fui padre de sus hijos adoptivos en ningún sentido de la palabra. Soon-Yi nunca me trató como una figura paterna“.

Soon Yi y Woody se casaron en Venecia, Italia, el 23 de diciembre de 1997, y viven juntos hasta ahora en el Este de Manhattan.