Quién es Samantha Siqueiros, la actriz mexicana que protagonizará “La Casa de Papel: Berlín”

Samantha Siqueiros, la actriz mexicana, ha tomado el centro de atención como protagonista del spin-off de “La Casa de Papel: Berlín”, que se estrenó este 29 de diciembre en Netflix. Después de dos años de la conclusión de “La Casa de Papel”, esta nueva entrega sigue la historia del personaje Berlín, interpretado por el actor español Pedro Alonso, y presenta a Samantha Siqueiros como su interés amoroso.

En la trama, Berlín regresa después de su trágico final en la segunda temporada de “La Casa de Papel”. En esta nueva serie, muestra un lado más romántico al enamorarse de Camille, una joven mexicana interpretada por Samantha Siqueiros.

La historia se desarrolla en Francia, donde Berlín y un grupo de ladrones planean un robo maestro: apoderarse de 44 millones de euros en joyas de una Casa de Subastas en París en una sola noche.

¿Quién es Samantha Siqueiros?

Samantha Siqueiros, nacida el 13 de septiembre de 1993 en La Paz, Baja California, México, inició su carrera en 2015 con la serie “Baila”. Su talento la llevó a protagonizar la serie de Nickelodeon “Vikki RPM” en 2016, lo que marcó su salto al éxito. Posteriormente, participó en programas como “La Rosa de Guadalupe” y “Como dice el dicho”.

En “Berlín”, Samantha Siqueiros interpreta a Camille, el interés amoroso de Berlín. La actriz ha logrado posicionarse como una estrella mexicana prometedora, consolidando su fama con cada proyecto. En una reciente entrevista con Vanidades , Siqueiros reveló que su personaje comparte muchas similitudes con ella misma, destacando la sensibilidad y la montaña rusa de emociones que ambos comparten.

“Camille tiene cosas muy parecidas a mí. Sí, es verdad que esta montaña rusa de emociones que tiene, la tengo yo. Se muestra mucho a flor de piel. Creo que todos tenemos estas emociones que suben y bajan, pero que no se ven a simple vista. Camille es un personaje muy sensible, llena de colores, que de repente es elegante, bohemia, sensible y entusiasta”, comentó la actriz a la revista.