Alberto de Mónaco niega crisis matrimonial con la princesa Charlene

Ante los rumores sobre una supuesta crisis matrimonial entre Alberto y su esposa Charlene, una vez más, el príncipe de Mónaco se encargó de desmentirlo.

Por Diana Laura Sánchez

Se recupera fuera de Mónaco

El príncipe dejó en claro que ha sido el proceso de recuperación que atraviesa la princesa por el que tuvo que abandonar el palacio e ir fuera de Mónaco para descansar y recuperarse, luego de haber sido sometida a varias intervenciones quirúrgicas al contraer una grave infección de garganta, nariz y oídos en un viaje a su país natal, Sudáfrica, lugar donde permaneció durante medio año lejos de su familia y por ello comenzaron a surgir rumores de separación, ante la ausencia de la exnadadora en el Principado.

Su retiro de la vida pública

Además, recientemente Charlene se retiró de la vida pública para recuperarse completamente y por primera vez no estuvo junto a su esposo en la celebración del Día Nacional de Mónaco, donde se reunió la familia Grimaldi para acompañar a príncipe soberano.

Rumoran crisis matrimonial

Es por ello que, ante los rumores en torno a su matrimonio y la salud de su esposa, Alberto dijo a la revista People: “Esto no es covid y no está relacionado con un cáncer. No es una cuestión de relaciones personales y si queréis discutir sobre otra especulación, no está relacionado con la cirugía plástica”.

Recalcó que la princesa está padeciendo un agotamiento físico y emocional por lo que está requiriendo atención médica a unas semanas de haber regresado a Mónaco, incluso Alberto expresó que la decisión de retirarse temporalmente del Principado la tomaron en conjunto, dejando en claro que entre ellos no existen problemas.

La princesa “casi muere”

Tras las cirugías a las que se sometió en Sudáfrica, fuentes cercanas a la princesa dijeron a Page Six: “No ha podido comer alimentos sólidos en más de seis meses debido a todas las cirugías por las que ha pasado desde entonces. Solo ha podido ingerir líquidos mediante una pajita, por lo que perdió casi la mitad de su peso corporal”.

