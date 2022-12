Así reaccionó Kate Middleton al documental de Harry y Meghan

La princesa de Gales se sintió traicionada por los duques de Sussex tras lanzar su serie documental.

La esposa del príncipe William, Kate Middleton no está del todo contenta con los duques de Sussex por su reciente serie documental con que han salpicado a la familia real británica con sus declaraciones.

Según dijo una fuente cercana a Us Weekly, Kate Middleton está “herida y molesta”, por lo que se ha dicho en la serie sobre la realeza. “Kate se siente traicionada de que Harry también le hiciera esto a ella, especialmente porque la pareja solía ser muy cercana”, dijo la fuente que asegura que el príncipe William “no planea dar su versión de la historia o tomar represalias abiertamente” y por el contrario, se mantiene concentrado en sus compromisos reales.

La semana pasada, Page Six informó que los príncipes de Gales no habían visto la serie, “los ayudantes de William y Kate les informaron sobre el programa, pero no esperen que la pareja se siente en su cabaña con un tazón de palomitas de maíz para sintonizarse”, comentó la fuente.

Durante los episodios de la serie, los duques de Sussex, Meghan y Harry hablaron sobre los príncipes de Gales, Harry reveló que su hermano “le gritó” y se “molestó”, cuando anunció que renunciaba a sus obligaciones dentro de la familia real. Además, dijo que su familia es “feliz de mentir” para proteger a su hermano, el príncipe William.

Por este motivo, Kate estaría molesta con la pareja, debido a que a pesar de su salida de la realeza siguen “atacando” a la familia con declaraciones que los han tratado de dejar como los villanos de la historia.

Te puede interesar: CARLOS III INVITA A LOS HIJOS DE CAMILA A PASAR NAVIDAD CON LA FAMILIA REAL

Así celebra la Navidad la casa real española