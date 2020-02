El protocolo de la boda real

Por CARAS México @CARASmexico

¿Cuáles son las reglas básicas en una boda real? Este es un vistazo a los cánones de etiqueta de la flemática Corona inglesa.

EL VESTUARIO AD HOC

Dado que las bodas anglicanas se celebran de día, hay que considerar el vestuario apropiado.

En el caso de los caballeros se viste de uniforme militar de gala, lounge suit, que no es otra cosa que un traje (de preferencia gris) y morning coat: chaqué gris con chaleco, saco largo y sombrero de copa negro, opcional “por la noche se usaría el famoso frac, que no debe confundirse”.

Los zapatos deben ser negros, de cordón, sin costuras; el tercer outfit es un traje lounge suite.

A las damas se les pide acudir con day dress with hat, que bien puede ser vestido o traje sastre con pamela o fascinator.

Para ellas, el sombrero es obligado y todo un statement. “Es elegante y habitual llevar los hombros tapados”, según comenta a CARAS Guadalupe Carrera, ex coordinadora de Eventos Sociales de la Embajada Británica en México.

¿Cómo deben vestir los invitados?

“Está bien usar estampados florales o puntos, pero no motivos geométricos”; eso sí, el blanco y el negro están prohibidos: el primero por ser una falta de respeto a la novia “a menos que se trate de la dama de honor o paje”, y el segundo por ser un color asociado a los funerales; “lo que sí se permite es un saco negro sobre un vestido de color y zapatos negros”.

Al tratarse de una boda de día abundan los tonos claros y pastel, aunque los colores oscuros como el azul marino o el púrpura están bien vistos.

Sobre el largo del vestido de dama, lo recomendable es que cubran la rodilla o se encuentren al ras de la misma; aunque sí se pueden usar vestidos largos o faldas amplias que tan de moda están, se corre el riesgo de tornar el look en gala y eso puede ser incómodo.

Además de las buenas costumbres que todo refinado invitado debe cumplir en una boda real, hay que considerar algunas de las inexorables reglas, como el dresscode y la distribución de los asistentes en la capilla.

Solo los pajes o dama de honor pueden usar un tono blanco o beige.

EL SEATING

En cuanto al desarrollo de la ceremonia, todos los invitados deben estar en sus lugares 20 minutos antes de que llegue la reina; por eso es muy común que lo hagan con dos horas de antelación.

Luego de ella, arribará la novia del brazo de su padre o figura masculina para entregarla, hasta llegar al altar. Si la Abadía de Westminster tiene lugar para más de 1,200 personas, St. George’s Chapel es apenas para 600.

El protocolo del seating para la misa anglicana es de forma lateral: del lado derecho la familia del novio y del izquierdo la de la novia.

“El invitado más importante se sienta a la derecha de la reina y de ahí hacia los extremos se siguen asignando los lugares, en orden de importancia”, dice Guadalupe Carrera.

“Es un proceso muy estudiado para cada ocasión”. Los miembros más cercanos a la familia se sientan en el quire, o coro, que son los asientos más cercanos al altar.

Cada invitado posee un número de asiento impreso en su invitación, que indica su posición en la capilla, y debe respetarse.

Después de que llegó la reina, el novio y la novia pueden entrar.

LA REINA

En cuanto a cuál es el protocolo con la reina Isabel II, es importante saber que, ya sea al llegar o al salir de la ceremonia, si ella decide saludar de mano a un invitado, éste debe aceptar el honor; si ella hace contacto visual mientras pasa, las señoras deben hacer una ligera reverencia colocando el pie hacia adelante, mientras que los caballeros deben asentar con la cabeza.

Los extranjeros no están obligados a hacerlo, dado que no son súbditos de la Corona inglesa. Es importante saber que nunca se le acerca o se le habla si no lo hace ella primero, y no está permitido tocarla, incluso si la reina lo hace.

Jamás se debe fotografiar a la reina (y mucho menos con celular), si no se trata de un miembro de la prensa acreditada u oficial de palacio.

No se pude tocar a la reina, ni cuando ella lo haga.

