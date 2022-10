Carlos III condiciona a Meghan y Harry para que sus hijos sean príncipes

El rey Carlos III habría puesto una importante condición a su hijo y su nuera para poder otorgarles los títulos de príncipes a sus nietos, Archie y Lilibet-Diana.

Carlos III y su esposa, la reina consorte Camila, serán coronados en la Abadía de Westminster en Londres el 6 de mayo del 2023, y ante este anuncio surge la noticia de que el hijo de Isabel II estaría dispuesto a ceder ante Harry y Meghan con una condición especifica.

Para nadie es un secreto que la relación entre Carlos III y su hijo Harry está fracturada desde que decidió renunciar a la realeza para irse a vivir con su esposa Meghan Markle a Estados Unidos, donde iniciaron una nueva junto a sus hijos. Desde entonces, han estado rodeados de polémica debido a sus declaraciones en las que han señalado las supuestas injusticias de parte de la familia real británica hacia ellos.

Aunque, la reciente muerte de la reina Isabel II, volvió a unir a la familia para despedirla en sus funerales. Según afirmó Katie Nicholl, experta en realeza y autora de The New Royals, el actual monarca cedería los títulos de príncipes a los hijos de los duques de Sussex, pero esto requeriría antes un compromiso por parte de su hijo Harry y la ex actriz. “Carlos III estaría dispuesto a hacerlo siempre y cuando Harry y Meghan sean respetuosos con la institución”.

Cabe mencionar que la coronación coincide con la fecha de cumpleaños de Archie, el hijo menor de lo duques de Sussex, quien podría recibir el título de príncipe como regalo de su abuelo.

Hasta el momento, la gran incógnita es si la pareja estará invitada a la ceremonia, y sobre todo si asistirán. Esto aún no se sabe debido a que podría ser un evento que únicamente reúna a los miembros que laboran para la Corona, aunque el rey podría hacer una excepción para que los duques asistan.

