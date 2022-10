Revelan el extraño apodo con el que Carlos III llama a Meghan Markle

A pesar de la tensión que existe entre el rey Carlos III y Meghan Markle, el padre de Harry tiene un apodo especial para la ex actriz.

Salió a la luz el curioso apodo con el que el rey Carlos III llama a Meghan Markle, la esposa de su hijo, el príncipe Harry. La experta en realeza y periodista Katie Nicholls escribió un libro llamado The New Royals: Queen Elizabeth’s Legacy and the Future of the Crown (la nueva realeza: el legado de la reina Isabel y el futuro de la corona), que salió a la venta este martes.

En el libro antes mencionado, la autora comparte los datos más curiosos sobre el actual monarca, uno de ellos es el apodo con el que llama a su nuera Meghan Markle, a quien bautizó con el nombre de Tungsteno.

“Al parecer, Carlos apodó a Meghan Markle, su nuera, ‘Tungsteno’ por su dureza y resistencia”, escribió Nicholls en el libro.

Cuando Meghan se unió a la familia real británica, Carlos tenía claro que ella sería capaz de manejar cualquier cosa, según el libro, por esta razón le puso un apodo que se refiere a la resistencia que posee de la duquesa de Sussex.

Aunque en el diccionario tiene un extraño significado, “Tungsten”, se refiere al raro elemento químico conocido por ser fuerte y duradero, y como una de las “cosas más duras”, de la naturaleza, según Live Science.

Nicholl señaló que el hijo de la reina Isabel II, hizo la observación antes de que Meghan se casara con el príncipe Harry.

También lee: LA IMPORTANTE RAZÓN POR LA QUE KATE MIDDLETON NO COME CAMARONES

Además, la autora explicó que el apodo de Meghan Markle nació cuando la ex actriz mostró su carácter durante su participación, junto con el príncipe Harry, William y Kate Middleton, en el Royal Foundation Forum en 2018. “Fue, según un asistente, el momento en que William y Kate, que estaba muy embarazada, se dieron cuenta de que necesitaban mejorar…. los Cambridges – ahora los príncipes de Gales-, ya habían señalado su intención de ser más que ‘realeza ornamental’ y junto con Harry, lograron un gran éxito con su campaña de salud mental Hedas Together.

Añadió, “pero Meghan fue la estrella emergente del cuarteto. Era refinada, apasionada y divertida, utilizando todas sus habilidades perfeccionadas en televisión para presentar su caso. Ese fue un momento de despertar su caso. Ese fue un momento de despertar para William y Kate cuando se dieron cuenta de que Meghan era muy impresionante, muy segura de sí misma y muy capaz”, según una fuente.

También lee: EL DÍA QUE MEGHAN MARKLE HIZO ENOJAR A LA REINA ISABEL II POR SU VESTIDO

Además, en la obra, se revelaron otras indiscreciones del rey, como que estaba “molesto”, porque la princesa de Gales, Kate Middleton, siempre acapara más la atención que él por su estilismo y buenas acciones.

También lee: La esclava que se convirtió en emperatriz