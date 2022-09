La importante razón por la que Kate Middleton no come camarones

Kate Middleton, la nueva princesa de Gales, debe cumplir las reglas del protocolo real, el cual prohibe cosas que para todos podrían ser cotidianas.

Las miradas del mundo están puestas en Kate Middleton y William, los nuevos príncipes de Gales tras el fallecimiento de la reina Isabel II. La pareja, considerada una de las favoritas de la realeza, será la heredera al trono cuando el reinado de Carlos III termine.

Para la futura reina consorte, los compromisos han crecido, y también las exigencias del protocolo real. El título de princesa de Gales, que heredó de Lady Di, le han traído a Kate Middleton nuevas prohibiciones sobre lo que debe o no hacer como miembro de la Casa Real Británica.

Las exigencias van desde el tipo de fotografías que se toma, la altura de su ropa y la comida que pone en su mesa.

Kate Middleton no come camarones por esta razón

En eventos públicos o en su residencia oficial, la princesa de Gales nunca come camarones, mariscos en general, ni pescados bajo ninguna circunstancia. Esta prohibición no solo es para ella, se entiende para toda la familia real.

Aunque la razón aún es desconocida, se cree que posiblemente se trata de una forma de prevenir cualquier inconveniente con estos alimentos, como una posible intoxicación o reacción alérgica.

Kate Middleton lleva una dieta muy específica. Según palabras del chef de la realeza al periódico The Telegraph, la princesa no come nada de carbohidratos en la cena. “No hay papas, arroz o pasta para cenar”, comentó.

Otras acciones que prohíbe el protocolo real

Selfies y autógrafos

La princesa, ni ningún otro miembro de la realeza, pueden robarle la atención al rey Carlos III. Por esta razón, deben mantener un perfil bajo, no pueden tomarse selfies o autógrafos, únicamente pueden saludar a las personas y posar para fotos oficiales.

Muestras de afecto

En muchas fotografías han sido captadas las miradas de complicidad que William y Kate comparten, esta es la única muestra de afecto pública que tienen permitida. El protocolo les prohíbe los besos, abrazos u otras demostraciones efusivas, esto no es solo entre ellos, también contempla a sus hijos.

Las reglas para la manicura

Kate no puede despertar un día y cambiar su color de uñas por un azul eléctrico o un rojo satinado. La futura reina debe mantener una imagen elegante y cuidada, y los colores llamativos en su manicura no están incluidos. Un todo nude siempre será suficiente.

Prohibido las faldas cortas

Lady Di rompió muchas veces el protocolo al lucir faldas o vestidos arriba de la rodilla. La nueva princesa de Gales se ha mostrado más cercana a los mandatos y ha seguido al pie de la letra esta regla, aunque sí la hemos visto usando pantalones entallados, solo en eventos deportivos oficiales.

