Agreden a Kate Middleton y su reacción se volvió viral

Kate Middleton y el príncipe William han retomado su agenda de actividades tras el luto por la muerte de la reina Isabel II. El jueves pasado, la pareja visitó Irlanda del Norte, este fue el primer viaje oficial que ambos realizan como los nuevos príncipes de Gales.

Cuando una multitud observaba la visita de los integrantes de la familia real, Kate Middletón se acercó a saludar a un grupo de mujeres, en ese breve momento sufrió una agresión por parte de una nacionalista irlandesa.

El momento incómodo ocurrió en las calles de Marine Highway, en la comunidad de Carrickfergus, en Belfast. Tras interactuar con las mujeres, una de ellas, vestida con un cardigan verde esmeralda, saludó a la princesa e hizo un comentario incómodo para la corona británica.

“Un gusto conocerte, pero sería mejor que fuera cuando estuvieras en tu propio país”, se le escucha decir a la mujer en un video difundido del momento. “Irlanda es de los irlandeses”, agregó.

