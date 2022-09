Carlos III estaría enojado con Harry por llevar a Meghan al castillo de Windsor

El rey Carlos III le habría pedido a Harry no llevar a Meghan al recorrido que hizo junto a los príncipes de Gales a las afueras del castillo de Windsor en homenaje a Isabel II.

Este sábado se dio el esperado reencuentro entre los ahora llamados príncipes de Gales, Kate y William y los duques de Sussex, Meghan y Harry, quienes juntos caminaron a las afueras del Castillo de Windsor para agradecer las ofrendas y muestras de cariño de los ciudadanos a la reina Isabel II, quien murió a los 96 años y heredó el trono a su hijo Carlos III, el nuevo monarca del Reino Unido.

Sin embargo, fuentes internacionales informan que en un inicio el recorrido únicamente lo iban a protagonizar los príncipes de Gales y Harry, sin Meghan, aunque, William habría insistido en que su hermano y su nuera lo acompañaran.

Según The Sun, el príncipe Harry estaba en Frogmore Cottage cuando recibió una llamada de su padre, el rey Carlos III pidiéndole que no trajera a Meghan.

“Charles le dijo a Harry que no era correcto ni apropiado que Meghan estuviera en Balmoral en un momento tan profundamente triste”. “Se le señaló que Kate no iría y que deberían limitarse a la familia más cercana.”Charles dejó muy, muy claro que Meghan no sería bienvenida”, dijo una fuente al periódico.

Mientras tanto, The Telegraph informó que Harry no fue convocado inicialmente cuando los miembros de la realeza se dirigieron a Balmoral, como lo fue su hermano, el Príncipe William, debido a razones constitucionales.

