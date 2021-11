Carlota Casiraghi demuestra que es una de las royals con más estilo

Después de tres años de ausencia, la hija de la princesa Carolina, Carlota Casiraghi, reapareció en el Día Nacional de Mónaco acompañada de su hijo Raphäel.

Por Diana Laura Sánchez

Carlota se unió a la Fiesta Nacional de Mónaco sin su marido Dimitri Rassam, ni su hijo Balthazar. En un festejo al que no asistió la princesa Charlene, Carlota reapareció después de tres años y no solo se robó las miradas por asistir a la convocatoria después de un tiempo, sino por el look tan elegante con el que se presentó.

Esta celebración reunió a los miembros de la familia Grimaldi, ante la ausencia de Charlene, las princesas Carolina y Estefanía acompañaron a su hermano, el príncipe Alberto.

El look de Carlota Casiraghi

La nieta de Grace Kelly vistió un espectacular abrigo de Chanel en tono dorado y alcolchado que complementó con unos pendientes a tono y zapatos negros de tacón bajo. De esta manera Carlota demostró el gran estilo royal que posee.

Emotivo momento en el Día Nacional de Mónaco

Los pequeños Jacques y Gabriella, hijos de Charlene y Alberto protagonizaron el momento más emotivo de la celebración demostrando lo mucho que extrañan a su madre Charlene.

Desde el balcón del palacio mostraron unos carteles que decían “Te echamos de menos, mamá. Te queremos mami”.

Los hijos de la princesa fueron arropados por sus tías Carolina y Estefanía tras la ausencia de su madre que por primera vez no asistió a la tradicional misa de Acción de Gracias en la que el obispo de la ceremonia pidió por la recuperación de la exnadadora.

