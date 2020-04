El cumpleaños más triste de la reina Isabel II

Tan solo con la difusión de unas muy poco habituales imágenes de su niñez, la reina Isabel II comenzó su celebración.

“A aquellos de ustedes que también celebren hoy su cumpleaños en casa, con o sin sus seres queridos, les deseamos muchos nuevos momentos felices”, afirmaba un mensaje en el Twitter de la familia real junto a cuatro fotos de archivo de la monarca sola o con su esposo y cuatro hijos.

La soberana, que desde hace semanas está confinada en el castillo de Windsor, al oeste de Londres, con su marido el príncipe Felipe, de 98 años, también difundió unos vídeos de la colección real que recogen momentos de su niñez.

En las imágenes en blanco y negro se ve a una princesa de unos dos años junto a su niñera paseando a un muñeco en un cochecito por el jardín del palacio, más tarde columpiándose con su hermana menor Margarita, rodeada de los perros de la familia, montando a caballo o bailando.

También para la ocasión, los pasteleros reales compartieron una suntuosa receta de cupcakes de chocolate.

Debido a su edad, Isabel y Felipe se encuentran en el grupo de personas de mayor riesgo ante el covid-19. Y, siguiendo las consignas de confinamiento dictadas por el gobierno británico, no se les unió ningún otro miembro de la familia real para la celebración.

Sin embargo, estos le desearon un feliz cumpleaños en las redes sociales, empezando por su hijo mayor, el príncipe Carlos, heredero al trono británico, que tuiteó una serie de fotos de la soberana a lo largo de los años.

En la más antigua, el príncipe de Gales, ahora de 72 años, aparece como un bebé regordete tras los barrotes de madera de su parque bajo la mirada atenta de su madre.

Carlos contrajo el covid-19, pero a diferencia del primer ministro Boris Johnson, quien tuvo que ser hospitalizado en cuidados intensivos, sufrió una forma leve de la enfermedad.

Wishing Her Majesty The Queen a very Happy 94th Birthday 🎈 pic.twitter.com/ycTa0i00VY

— Clarence House (@ClarenceHouse) April 21, 2020